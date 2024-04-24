５歳のメスのダチョウ「カレン」が鍵束をのみ込み合併症を発症後、安楽死した/Brea Schmidt/Topeka Zoo/AP（ＣＮＮ）米カンザス州のトピカ動物園は、元気いっぱいで人気者だった５歳のメスのダチョウ「カレン」が、鍵束をのみ込んだ合併症のために死んだと発表した。トピカ動物園は１９日、「悲しいことに、異物を摂取したことによる合併症に勝てなかった」とフェイスブックに投稿し、カレンが死んだことを明らかにした。動物園