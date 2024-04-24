大阪市住吉区の住宅街でハトやカラスへの餌やりを続けた人物に対し、大阪市は２３日、鳴き声やフンにより周辺住民の生活環境が損なわれたとして、動物愛護管理法に基づき、餌やりの中止を命じる行政処分を出したと発表した。命令は１７日付。市によると、ハトやカラスへの餌やりで同法による行政処分を出すのは極めて異例だという。市によると、住吉区のＪＲ我孫子町駅や大阪メトロ長居駅の周辺では、以前からハトやカラスに餌