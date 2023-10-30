SMILE-UP.の社名を発表
『SMILE-UP.の社名を発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年11月9日
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屋良朝幸が旧ジャニーズ事務所を独立へ「自分で決断いたしました」
約3年前から自身と向き合う時間を作り「自分で決断いたしました」と説明
日刊スポーツ
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「Aぇ！group」大学の学園祭でのファンサービスに批判が集まる？
手繋ぎ企画で、実行委の友人というファンがステージに上がったとJr.ファン
週刊女性PRIME
2023年11月7日
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生田斗真がSMILE-UP.を退所 木村拓哉や風間俊介の動向は？
俳優業がおもなタレントでは、木村拓哉は新会社と契約する方向だと筆者
東スポWEB
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二宮和也がSMILE-UP.から独立した理由「VIVANTシーズン2」出演のため？
「VIVANTシーズン2」出演のため独立したといわれている、と芸能プロ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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生田斗真「旧ジャニーズ事務所独立」と報道 近日中にも正式発表か
近日中に正式発表するといい、遅くとも年内までには退所するとみられる
日刊スポーツ
2023年11月6日
2023年11月4日
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NEWSの3人、旧事務所の騒動の裏で「失言」連発 今後危うい？
コンサート中、「NGリスト」を茶化すような発言をするなどしていたという
週刊女性PRIME
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櫻井翔が電話でのやりとりを投稿 松本潤から開口一番に言われた言葉に困惑
デビュー24周年の同日、松本潤から開口一番「おめでとう」と言われたという
スポニチアネックス
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SixTONESとSnow Man、TOBE移籍の可能性は？噂を加速させた「舘さま事件」」
文春が報じた「舘さま事件」がTOBE入りの噂を加速させているという
FRIDAYデジタル
2023年11月1日
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「A.B.C-Zって感じがして嫌」京本大我と田中樹の「ダメ出し」音声流出か
2人が「伸びてない」MVについて、意見を交わす内容だという
週刊女性PRIME
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木村拓哉の散歩写真も話題にならず 会見直後のSNS更新で一気にファン離れか
木村が愛犬と散歩する姿が週刊誌に報じられたが、話題になっていないと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
2023年10月31日
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早すぎる東山紀之「活動再開」報道に困惑…補償業務は始まったばかり
故ジャニー喜多川氏による性被害者への補償業務は始まったばかり
東スポWEB
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旧ジャニーズ事務所の新会社、社長候補に福田淳氏が浮上 ネットの反応
社長には、のんが契約している会社の代表である福田淳氏が就任する方向
スポニチアネックス