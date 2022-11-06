高城れにと宇佐見真吾が結婚
『高城れにと宇佐見真吾が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月16日
2022年11月16日
2022年11月7日
2022年11月6日
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ももクロ高城れに、インスタで夫との「2ショット」披露し結婚報告
6日にInstagramを更新し、宇佐見との2ショットとともに改めて報告した
ナリナリドットコム
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高城れに、メンバーの結婚祝福に涙 百田夏菜子「とっても感慨深い」
終盤には、ももいろクローバーZメンバーからの祝福コメントに涙
オリコンニュース
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モノノフ公言の日本ハム宇佐見、高城れにと結婚で「推しと結婚」話題に
宇佐見はかねて「モノノフ」を公言しており、高城「一筋」と明かしていた
オリコンニュース
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ももクロ高城れにの電撃結婚にメンバー祝福コメント「本当に感慨深い」
百田夏菜子らメンバーからのお祝いコメントをスタッフが代読
デイリースポーツ
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ももクロ・高城れにが結婚 モノノフも祝福「綺麗になったなって思ったら」
ネット上には「れにちゃん、おめでとう」など、モノノフの祝福の声が続出
スポニチアネックス
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ももクロ・高城れにが日本ハム・宇佐見真吾との結婚を発表 今後も活動継続
お相手は日本ハムの宇佐見真吾で、2年前から交際をしていたとのこと
デイリースポーツ