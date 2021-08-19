千葉真一さん死去
『千葉真一さん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年12月11日
2022年1月28日
2022年1月6日
2021年12月7日
2021年10月15日
2021年10月6日
2021年10月5日
2021年8月23日
2021年8月21日
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千葉真一さんが荼毘にふされる 次男・眞栄田郷敦が喪主
一夜明けた20日夕方、千葉県・君津市の斎場にて荼毘にふされた
オリコンニュース
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千葉真一さんと54歳年下女性の本当の関係 女性の知人が証言
妻と別居中だった2015年春、54歳年下の女性との逢瀬を週刊誌に報じられた
東スポWEB
2021年8月20日
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新田真剣佑、千葉真一さんを英語で追悼「あなたはいつも私の心の中にいる」
千葉の長男である新田真剣佑は、Instagramを更新し、英語で千葉さんを追悼
スポニチアネックス
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眞栄田郷敦「一方的な約束をしてきました」父・千葉真一さんを追悼
次男の眞栄田郷敦は所属事務所を通じ、追悼コメントを寄せた
モデルプレス
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千葉真一さん死去に堀江貴文氏「ワクチン打ってて欲しかったですね…」
千葉さんはワクチンを接種していなかった、とも報じられている
ガジェット通信
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長嶋一茂、未接種だった千葉真一さん「生き方、生きざまでの決断」
20日の番組で、千葉さんがワクチン未接種だったことについて言及
デイリースポーツ
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千葉真一氏死去 米アカデミー賞ツイッターが弔意「伝説の存在」
千葉氏の死を受け、米アカデミー賞は20日に弔意を表すツイートを投稿
日刊スポーツ
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真田広之が恩師・千葉真一氏を追悼「志を受け継ぎ、走り続ける事が恩返し」
「子役の頃から、様々な事を学ばせて頂きました」と言及
スポニチアネックス
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千葉真一さん死去 真瀬樹里も最期みとれず「穏やかな顔をしておりました」
長女で女優の真瀬樹里は「最期に立ち会うことはできず…」と説明
日刊スポーツ
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千葉真一氏が死去 面会制限厳しく次男・真栄田郷敦も最期を看取れず
病院で治療を続けたが回復に至らず、亡くなる直前は意識はなかったという
日刊スポーツ