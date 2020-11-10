山下智久がジャニーズ退所
『山下智久がジャニーズ退所』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年5月22日
2022年4月18日
2020年11月22日
2020年11月21日
2020年11月19日
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退所した山下智久、50代実業家に心酔か「洗脳」を心配する声も？
豊富な人脈の中でも、ある50代実業家への心酔ぶりはかなりのものだったそう
NEWSポストセブン
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山下智久、6年前から退所計画？通行人とのトラブル機に事務所との差実感か
6年前から退所のタイミングをうかがっていたようだとレコード会社関係者
女性自身
2020年11月16日
2020年11月15日
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山下智久の事務所退所に「ついに時が来たなと」手越祐也が明かす
退所の一報を聞いたときには「ついに時が来たな」と思ったそう
ナリナリドットコム
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中丸雄一、自粛期間中に退所した山下智久に違和感「美しくない」
「ちょっと違和感が残る」と、退所のタイミングや発表の仕方に苦言
スポニチアネックス
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事務所退社が事後報告だった山下智久 山田美保子氏は「本当に前代未聞」
「事後報告だったことは、異例で本当に前代未聞のこと」とコメント
スポーツ報知
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松本人志が山下智久の退所に言及「FC入ってたらすごいやるせない結末」
15日の番組で、菊地亜美は「ファンはモヤッとするのでは」と持論を展開
オリコンニュース
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東山紀之が退所の山下智久に言及 さまざまな経験を「糧にしてほしい」
「自分の夢に向かって進むということは大変素晴らしいこと」とコメント
スポニチアネックス
2020年11月14日
2020年11月12日
2020年11月11日
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事務所を退所の山下智久、海外進出へ？親友ウィル・スミスの後押し
親しい間柄のウィル・スミスが海外進出を後押ししたようだと芸能関係者
女性自身
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事務所を退所した山下智久 ジャニーズでは儲からない窓際族だった？
ジャニーズにとっては「儲からない」存在だったとベテラン記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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「コード・ブルーどうするんですか？」古市憲寿氏がフジ番組で質問
「『コード・ブルー』どうするんですか？フジテレビとしては」と質問
スポニチアネックス
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ひろゆき氏が山下智久の退所に疑問「10月末に発表すればいいのに」
ひろゆき氏は「円満退所でしたと10月末に発表すればいいのに」と指摘
スポーツ報知
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山下智久の退所後に届いたファンクラブ更新通知 事務所混乱の証拠か
翌日11月1日にファンクラブ更新のお知らせメールが届いていたという
東スポWEB