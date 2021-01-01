第71回紅白歌合戦
『第71回紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年7月12日
2021年1月22日
2021年1月6日
2021年1月4日
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紅白司会絶賛の二階堂ふみ 衣装に隠された「動物愛」のメッセージ
黒のジャンプスーツや最後のドレスはアニマルフリーのブランドだったという
NEWSポストセブン
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嵐が紅白に中継のみで出場 屈辱ととらえジャニ枠を減らす可能性も
NHK内ではこれを「屈辱」ととらえる向きもいまだに根強いという
東スポWEB
2021年1月3日
2021年1月2日
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黒沢年雄が紅白に苦言「理解に苦しむ最悪の歌番組だった…僕は」
「理解に苦しむ最悪の歌番組だった…僕は」と切り出し、進行などに苦言
デイリースポーツ
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無観客だった「第71回NHK紅白歌合戦」 視聴率40.3％で2年ぶりの大台
第2部（後9時〜）の平均世帯視聴率が40.3％だったことが2日、分かった
スポニチアネックス
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徳光和夫がSuperflyの歌声を称賛「まさに平成、令和のひばりさん」
Superflyの歌声を絶賛し、「まさに平成、令和のひばりさん」と評価
スポーツ報知
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徳光和夫が紅白歌合戦を振り返る YOASOBIは「今でも耳に残ってる」
YOASOBIについて、「歌声は本当に今でも耳に残っています」と絶賛
スポーツ報知
2021年1月1日
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無観客開催された紅白歌合戦「純粋に歌を聴けた」とネットで好評価
出演者間の親密な交流や音楽と直接関係のない演出も少なかった今回の紅白
J-CASTニュース
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大倉忠義の父親である鳥貴族の社長 息子の紅白での雄姿を2020年も投稿
息子である関ジャニ∞の大倉忠義が紅白歌合戦で熱唱しているTV画面を撮影
ガジェット通信
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「5人そろった姿、待ってるから」内村光良のメッセージに嵐ファン感謝
内村光良は「また5人そろった姿、本当にみんな待ってるから」とコメント
マイナビニュース
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GReeeeN、CGで顔鮮明に？関係者「限りなくそっくりに再現」
これまで顔を明かさずに活動してきたが、AR技術を用いてCGで登場
スポニチアネックス
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紅白歌合戦に出演したNiziU マイクトラブルにより冒頭で1人遅れる
冒頭、ステージにいたのは8人で、途中からMAYUKAが合流して無事9人に
スポニチアネックス