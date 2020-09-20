伊勢谷友介容疑者を逮捕
俳優の伊勢谷友介容疑者を大麻取締法違反の疑いで逮捕
2021年1月1日
2020年12月22日
2020年12月1日
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伊勢谷友介被告が事件に関する謝罪文を掲載 活動自粛も発表
自身が代表取締役を務める会社の公式サイトに事件に関する謝罪文を掲載した
スポニチアネックス
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「コロナで時間が空き大麻を使用してしまった」伊勢谷友介被告が供述
コロナで自宅にいることが多く、空いている時間に使用してしまったと告白
日テレNEWS NNN
2020年10月4日
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伊勢谷友介被告の釈放 大麻入手ルート黙秘での勝ち取りはレアケース
伊勢谷被告は大麻の入手ルートを明かさないまま釈放されたという
文春オンライン
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伊勢谷友介被告に突撃したYouTuberよりひとが再開 詳細を報告
自身のチャンネルで2日に活動休止を発表したが、翌3日に活動再開を発表した
モデルプレス
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松本人志が伊勢谷友介被告の保釈に疑問「入手ルートを言わなくても」
伊勢谷被告は大麻の入手ルートを黙秘したまま、保釈金を払い保釈されたそう
東スポWEB
2020年10月3日
2020年10月2日
2020年10月1日
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伊勢谷友介被告が入手経路黙秘の理由 大麻推進派に合流説も？
大麻の所持と使用は認めている一方で、入手先については黙秘している
日刊ゲンダイDIGITAL
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尾木直樹氏 伊勢谷友介被告の保釈シーンに「カッコイイ」
モデル時代を思わせる細身のスーツ姿で、真剣な表情で頭を下げた伊勢谷被告
スポーツ報知
2020年9月30日
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伊勢谷友介被告を保釈「申し訳ありませんでした」と3秒ほど頭下げる
その際「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と述べた伊勢谷被告
スポニチアネックス
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大麻取締法違反の罪で起訴された伊勢谷友介被告 保釈保証金500万円で保釈へ
東京地裁は保釈保証金500万円で伊勢谷被告の保釈を認めることを決定
FNNプライムオンライン