中居正広がジャニーズ退所
『中居正広がジャニーズ退所』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年10月1日
2020年6月21日
2020年4月2日
2020年3月31日
2020年3月5日
2020年3月4日
2020年3月3日
2020年3月2日
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香取慎吾ら3人に中居正広について質問 加藤浩次にファン感謝
香取慎吾ら3人から中居正広に関する「本音トーク」を引き出し話題となった
女性自身
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中居正広と新しい地図3人の共演 AbemaTVで実現するか
最有力視されているのは、3人がMCのAbemaTVの番組「7.2」だと芸能関係者
東スポWEB
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香取慎吾らが中居正広の仕事ぶりを称賛「すべてを覚えてやってました」
中居の仕事ぶりについて、「もうハンパじゃないですよ」と香取慎吾
ナリナリドットコム
2020年3月1日
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中居正広の語ったSMAP再結成の可能性 香取慎吾は「あれはミスったなと」
可能性は「1〜99％」という回答を、2つの質問に対して中居は言ったと指摘
スポニチアネックス
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中居正広に1行返信 草なぎ剛「外にいて、ほかの人もいたから」
1行になったのは当時外にいて、ほかの人もいたからと1日の番組で釈明した
デイリースポーツ
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DaiGoが中居正広の会見の「小芝居」絶賛「余計な質問が飛んでこない」
不利益な話題がほとんど出ないよう、質問が出る前につぶしていると指摘
東スポWEB
2020年2月29日
2020年2月28日
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「吉本どうやの？」岡村隆史が中居正広とのやり取りを紹介
会見後、中居に「吉本どうやの？」とショートメールを送ったと語った岡村
マイナビニュース
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中居正広の流儀を尊重？木村拓哉が沈黙破りエールを送った背景
会見での「直接、話します」という中居の発言に応じたという見方もある
NEWSポストセブン
2020年2月26日
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全体的に終始和やかな空気に？中居正広の「肩透かし」な退所会見
中居が笑顔を見せるなど、終始和やかな空気の会見に見えたと筆者
文春オンライン
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中居正広からの退所報告メール 元SMAPは木村拓哉だけが返信せずか
木村拓哉だけが返信していなかったと、元メンバーの知人が明かしたという
文春オンライン
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中居正広は「リストラ候補」だった？収益見込めず将来的に負担と関係者
将来的にはお荷物になりかねない「リストラ候補」だったのだろうとの見方も
日刊ゲンダイDIGITAL
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中居正広の会見「大喜利」大盛り上がり 「椅子がひっくり返って…」
ハッシュタグ#中居くん会見予想とつけ「マー坊の格好で現れる」などと予想
日刊ゲンダイDIGITAL