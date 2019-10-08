テコンドー強化合宿ボイコット騒動
『テコンドー強化合宿ボイコット騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月27日
2019年12月26日
2019年11月30日
2019年11月28日
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テコンドー協会、金原昇会長が退任も…選手の訴え届いたのか疑問
金原氏は「異論は一切ない」「すがすがしい気持ち」と受け入れを表明
スポーツ報知
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テコンドー協会の新理事候補 フェンシングの太田雄貴氏が浮上
外部有識者による検証委員会が現在選定中で、10人程度を推薦する予定だそう
共同通信
2019年11月27日
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全日本テコンドー協会の金原昇会長が退任へ 従来の体制を刷新
従来の体制の刷新を決断し、金原昇会長を推薦しない方針を明らかにした
共同通信
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金原昇会長が辞任へ「一切異論はない」ガバナンスには問題ない認識とも
再任しないとのことで、金原昇会長も「一切異論はない」と言っているようだ
スポーツ報知
2019年11月10日
2019年11月9日
2019年11月8日
2019年10月10日
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テコンドー協会の金原昇会長 カツラ疑惑に「パンチパーマですよ」
カツラの噂は知っているが、自前のパンチパーマだと説明した
東スポWEB
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テコンドー小池隆仁監督 東京五輪のテスト大会中に大イビキで爆睡
9月の東京五輪テスト大会中、治療スペースで大イビキで寝ていたことが発覚
Smart FLASH
2019年10月9日
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テコンドー協会の岡本依子副会長が金原昇氏の音声に涙「人じゃない」
番組では、8日の理事会で高橋美穂理事が体調不良で退出した際の音声を放送
デイリースポーツ
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テコンドー協会の「黒い歴史」街宣車から大音量で嫌がらせも
過去、体制改革の声を上げた理事は度重なる嫌がらせを受けていたという
日刊ゲンダイDIGITAL