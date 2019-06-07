『大津市で園児らの列に車』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
女児は現在も「プップ（車）、ドンするよ！」と言うことがあるそう
読売新聞オンライン
被害者側弁護団は会見で「とても納得がいかない」とする遺族らの言葉を代読
共同通信
被告は結審後にTV番組の取材でこれまでとは違う主張を展開し、再審理に
デイリー新潮
大津地裁が、判決が延期された被告の保釈を取り消したことが判明した
被告人はすべての審理が終わった後、「不運が不運を呼んだ」などと発言
弁護士ドットコム
16日の公判では、被告が体調不良を理由に「きょうは頭が働かない」と発言
被告は、保釈中に出会い系サイトで知り合った男性とトラブルを起こしていた
文春オンライン
出会い系サイトで知り合った男性への脅迫容疑などで、9月30日に逮捕された
日刊ゲンダイDIGITAL
9月30日、公務員男性に対するストーカー規制法違反などの疑いで逮捕された
J-CASTニュース
ライブドアニュース速報
心の傷を負った女児の姿に「胸が締め付けられる思い」と心情を綴った母親
城下町特有の狭い道路が渋滞に拍車をかけ、強引な右折の原因だという指摘も