1968年1月30日生まれ、兵庫県姫路市出身のお笑いタレント。
吉本興業内で、騒動に触れられないような雰囲気があったと言及
東スポWEB
「善人ほど早死って言うから、安倍さんは不死身かと」といった内容だそう
ガジェット通信
過去に長期療養した水道橋博士に「まだ生きてんの？」と述べたという
女性自身
麻生太郎氏、安倍晋三氏、森喜朗氏の「死」を連想させるジョークも披露
米国は大統領選を巡り、「民主主義か独裁か」ということになっていると指摘
目安箱などが話題だが、河野氏への批判はダメということなのだろうと指摘
安倍首相の勤務状況を巡る発言だが、ぜんじろうが21日にTwitterで反応
日刊スポーツ
海外メディアは発言について「できすぎた話」「眉つばモノ」と報じたという
ぜんじろうは28日、「慈善団体になったんでしょうか？（笑）」とツイート
過去の麻生氏による、休校費用負担を巡る「つまんないこと」発言などを列挙
「こうやって、かえって目立ってしまう、世界の電通！」とコメント
国民監視につながると懸念する声があるが、現政権にその力はないと言及
朝日新聞に向け、元記者を同席したのは「『おとり取材』ですよね？」と皮肉
空港にいた中国人は「全身防備服」で、日本人は「マスクのみ」だったという
ツアーでドイツに滞在中だが、現地でもマスクなどが品薄になっているという