センバツ2019
『センバツ2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年4月15日
2019年4月13日
2019年4月7日
2019年4月3日
-
サイン盗み疑惑があがった習志野高校 監督が星稜高校へ「敬意と感謝」
習志野の監督は、星稜の監督に謝罪を求める気などないとコメント
文春オンライン
-
第91回センバツは東邦が習志野下し優勝 単独最多春5度目V＆56勝目
春5度目の優勝となり、56勝は中京大中京を上回って単独最多記録に
スポニチアネックス
-
習志野が勝てばセンバツで千葉初の優勝、ワースト記録を塗り替えるか
まだ1度もセンバツで優勝したことがなく、勝てば千葉県勢でも初の優勝校に
日刊SPA!
-
ハチ2000匹襲来や内海哲也の出場辞退「平成甲子園」の事件簿を紹介
松坂大輔の大活躍に沸いた1998年の夏は、試合の真っ最中にハチの大群が出現
Smart FLASH
2019年4月2日
-
習志野が明豊に逆転勝ちで初の決勝進出、千葉県勢では24年ぶり
春では初、千葉県勢としては24年ぶりの決勝進出を果たした
フルカウント
-
「気づいたのは習志野の1回戦」サイン盗み疑惑巡る星稜監督の主張
そもそも疑惑に気づいたのは、習志野の1回戦・日章学園戦だったと明かした
デイリー新潮
2019年3月31日
-
平成最後のセンバツ4強に平成初代Vの東邦 3校はすべて初進出
平成元年の優勝校である愛知の東邦は「平成最後の優勝」を目指す
BASEBALL KING
-
習志野監督が語った「許容」サイン盗み騒動も動揺なく4強入り
サイン盗み疑惑騒動の渦中にありながらも、習志野はセンバツで初の4強進出
スポニチアネックス
-
習志野の「美爆音」近所からのクレームを受け大太鼓を2台減らす
センバツ2回戦では、応援が大きすぎると近隣住民から苦情が寄せられたそう
デイリースポーツ
-
星稜戦でサイン盗み疑惑が浮上した習志野 市和歌山に逆転勝利で4強
31日のセンバツ準々決勝にで、市立和歌山高校に4−3で勝利し、4強入りした
スポーツ報知
-
名選手たちの息子が躍動、受け継がれる「甲子園の遺伝子」
8強入りを果たした筑陽学園の福岡大真は、父がなし得なかった優勝を目指す
Sportiva
-
センバツで2−12の大敗 星稜・奥川恭伸の対策に熱、広陵の誤算
冬場の練習で、星稜のエース・奥川恭伸の対策に熱を入れていた広陵
Sportiva
2019年3月30日
-
センバツが雨天で中断も試合再開に貢献「阪神園芸さんの整備力半端ない」
球場整備を担当する阪神園芸は懸命な整備を披露し、試合再開に貢献
スポーツ報知
-
水掛け論に突入したサイン盗み疑惑、高野連は討議の余地なしと結論
抗議の際の発言をめぐり、問題はさらに「言った」「言わない」の水掛け論に
スポーツ報知