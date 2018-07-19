デニス・テンさんが強盗に襲われて死亡
『デニス・テンさんが強盗に襲われて死亡』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月30日
2018年7月28日
2018年7月27日
2018年7月24日
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デニス・テンさんを刺殺した容疑者 事件数日前に釈放されたばかりだった
容疑者の1人は11日、車からミラーを盗もうとして拘留されていたそう
デイリースポーツ
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羽生結弦がデニス・テン氏の死に連名でコメント 悲しい理由も
羽生結弦は個人ではなく、所属クラブの他選手との連名でコメントを発表
週刊女性PRIME
2018年7月22日
2018年7月21日
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非業の死を遂げたデニス・テンさん 安藤美姫が追悼の演技を披露
「スケーターとしてできること…これしかない」と動画をInstagramに投稿
THE ANSWER
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デニス・テンさん刺殺の暴漢2人 終身刑が科せられる可能性
相手が有名なアスリートだったことは知らなかったと話しているという
デイリースポーツ
2018年7月20日
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刺殺されたデニス・テンさん 逃亡中だったもう1人の容疑者を逮捕
現地警察は20日、2人組の強盗のうち逃亡中だったもう1人を逮捕したと報じた
デイリースポーツ
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デニス・テンさんが語っていた韓国愛「僕はいつも韓国人だった」
韓国の番組で「韓国人の血が流れるカザフスタン人」と自身を語ったテンさん
Record China
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羽生結弦らチームクリケット 連名でテンさんに哀悼を捧げる
ブライアン・オーサー氏はInstagramで、羽生結弦らクラブのメンバーと追悼
デイリースポーツ
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デニス・テンさん刺殺 車のミラー盗まれそうになり争い
車からミラーを盗もうとした2人の人物を見つけ、争いになり刺されたという
スポーツ報知
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小塚崇彦氏、デニス・テンさん訃報に悲痛 「LINEしたばっか…」
小塚崇彦氏はテンさんとのLINEのやり取りの一部をInstagramに公開した
デイリースポーツ