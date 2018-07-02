桂歌丸さん死去
2018年7月2日、落語家の桂歌丸さんが慢性閉塞性肺疾患のため81歳で死去。
2020年10月1日
2018年12月23日
2018年7月12日
2018年7月11日
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「大きな穴が空いたみたい」桂歌丸さんの告別式で三遊亭小遊三が吐露
式後に、大きな穴が空いたみたいで不安だと、心境を吐露した三遊亭小遊三
スポニチアネックス
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桂歌丸さんの告別式で林家木久扇が弔辞 東南アジア旅行での工作を懐かしむ
林家木久扇が「笑点」代表として弔辞を読み、別れを惜しんだ
スポーツ報知
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「勝ち逃げはずるいよ」桂歌丸さんの葬儀で中村吉右衛門が涙のあいさつ
「全てやり尽くして旅立たれました」と涙ながらにあいさつした中村吉右衛門
デイリースポーツ
2018年7月8日
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「ジジイ、早すぎるんだよ！」三遊亭円楽が笑点で涙の大喜利
番組前半はメンバーが思い出を語り、後半は歌丸さんを追悼する大喜利を展開
スポニチアネックス
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「落語家はカッコよく終わる」松本人志が桂歌丸さんを追悼し本音
自身も落語をよく聞くそうで、落語家の場合は音源が多く残ると指摘
スポニチアネックス
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桂歌丸さんの追悼収録に臨んだ林家木久扇 「師匠が漂ってる感じ」
歌丸さんが「ワーっと出てくるんじゃないかと」と語った林家木久扇
スポニチアネックス
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内容を変更して放送の「笑点」 批判を警戒して「死亡ネタ」は除外か
ネットでは歌丸さんの「死亡ネタ」が採用されるか否かに焦点があたっている
J-CASTニュース
2018年7月4日
2018年7月3日
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気楽なんて「冗談じゃない」桂歌丸さんが「笑点」にかけたプライド
「笑点」について、気楽なんて「冗談じゃありません！」と語っていた
東スポWEB
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伊集院光が桂歌丸さんを偲びコメント「ある程度覚悟はできていた」
伊集院光は2日深夜放送のラジオ番組で、歌丸さんの訃報に触れた
日刊スポーツ
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水卜麻美アナが桂歌丸さんの訃報に大粒の涙「本当に尊敬できて大好き」
共演した際「お忙しいでしょう。緊張しないでね」と声をかけてくれたという
スポーツ報知
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桂歌丸さんの死去に林家こん平が涙「最後にもう一度会いたかった」
「とっても早い、早い、早い。もっともっと生きてほしかった」とコメント
スポーツ報知
2018年7月2日
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「出ばやしに乗って出たい」桂歌丸さんの思いを桂文枝が明かす
高座の入りと出は、酸素ボンベのセッティングなどで幕を下ろしていたそう
スポーツ報知
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急に目を開け「山田くん、ありがとう」桂歌丸さんと最後の会話
容体悪化の連絡を受け、急いで病院へ行き「山田隆夫です！」と言ったという
デイリースポーツ
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桂歌丸さんの訃報に宇多丸が後悔「芸名許可もそこから会えず」
芸名の使用許可を求めた際、「宣伝になるから」と快諾してくれたという
日刊スポーツ
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桂歌丸さんが81歳で死去 「笑点」の共演メンバーらが追悼コメント
三遊亭円楽は「側に置いて下さってありがとうございました」と寄せた
オリコンニュース
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「本当に落語に情熱のある方」 春風亭昇太が桂歌丸さんを悼む
「本当に落語に情熱のある方」「すごい方だと思っていました」と追悼
スポニチアネックス