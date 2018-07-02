桂歌丸さん死去

2018年7月2日、落語家の桂歌丸さんが慢性閉塞性肺疾患のため81歳で死去。

2020年10月1日

2018年12月23日

2018年7月12日

2018年7月11日

2018年7月8日

2018年7月4日

2018年7月3日

2018年7月2日