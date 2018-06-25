ロシアW杯セネガル戦
『ロシアW杯セネガル戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月2日
2018年7月1日
2018年6月27日
2018年6月26日
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セネガル戦で客席からのヘディングが話題に 芸人が語るW杯の影響力
SNSでも反響を呼び「ワールドカップの影響力はすごい」と驚いている様子
ABEMA TIMES
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欧州メディアで本田圭佑特集 大会前に批判集まるも有限実行の活躍
途中出場から同点弾をマークした本田圭佑は、欧州メディアに絶賛された
FOOTBALL ZONE
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「ここからまだいくんだぞ」西野朗監督が本田圭佑を投入した意図
本田圭佑と岡崎慎司の投入でチームに動きを与えていると指摘
Sports Watch
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オシム氏がセネガル戦について言及 スタイルを貫き通した点に称賛
オシム氏は、日本らしいパスサッカースタイルを貫いたことを絶賛した
スポーツ報知
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日本の切り札的な活躍 韓国紙が本田圭佑を称賛「最も存在感ある」
韓国紙は、出場わずか6分後に同点ゴールを決めた本田圭佑を特集している
THE ANSWER
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大迫勇也が見せつける半端ないメンタリティ 「次、次という風に」
大迫勇也は「次、次という風にやるようには心がけている」と語っている
サッカーダイジェストWeb
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長谷部誠が海外メディアのW杯第2戦ベスト11選出 モドリッチらと競演
顔面に肘打ちを食らい流血しながらも、精力的に動く不屈の姿が絶賛された
FOOTBALL ZONE
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相手の穴を見つけて突く戦術眼「心臓役」も自覚する柴崎岳の強さ
MF柴崎岳は相手の穴を見つけ突く戦術眼で、乾貴士のゴールの起点となった
スポーツ報知
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日本＆セネガルサポーターが試合後にアニソン合唱 世界で話題に
セネガルのサポーターが、試合後に日本人とアニソンを合唱するというもの
サッカーダイジェストWeb
2018年6月25日
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長谷部誠がオフサイドトラップの真相明かす「監督からの指示」
奇策について長谷部誠は、初戦でもやろうという話は出たが断念したと説明
SOCCER KING
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田中将大が球場で日本代表のセネガル戦を観戦 チームメイトから祝福
試合前に球場のクラブハウスにあるテレビで、セネガル戦を観戦したという
デイリースポーツ
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W杯セネガル戦で道頓堀の戎橋にサポーターが殺到 大阪市が注意喚起
一斉に橋の上で飛び跳ねたために橋が揺れ、各所で悲鳴があがる騒動に
デイリースポーツ
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川島永嗣のWikipediaが炎上 セネガル戦での失点に「プロボクサー」
Wikipediaのページが、失点を揶揄する内容の書き込みで炎上している
J-CASTニュース
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セネガル戦で日本人サポーターが半端ないヘディング SNSで称賛と驚き
セネガルの選手が蹴るボールが観客席に飛び込むと、サポーターはヘディング
NEWSポストセブン
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W杯で旭日旗を振る日本人「いくらゴミ掃除しても…」と落胆の声
韓国ネットでは、いくらゴミを掃除してもこれではダメとの声が浮上
Record China
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朝青龍がセネガル戦で大興奮ツイートを連発「本田本田お前いい奴だ」
同点ゴールを決めた本田圭佑には「本田本田お前いい奴だ！」と感謝を表現
デイリースポーツ
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セネガル戦から一夜、都心で遅延相次ぐ 寝不足でイライラ募る人も
W杯セネガル戦を見ていたからか、Twitterでは寝不足によるいら立ちの声が
Jタウンネット