西城秀樹さん死去
2018年5月16日、歌手の西城秀樹さんが急性心不全のため63歳で死去。
2019年5月19日
2018年12月30日
2018年11月24日
2018年10月28日
2018年8月3日
2018年6月5日
2018年6月1日
2018年5月30日
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野口五郎が西城秀樹さんの30年間の間違いを明かす「おれがおごった」
西城さんがデビューしたばかりのころ、クリームソーダをごちそうしたという
日刊スポーツ
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ビートたけし 西城秀樹さんの葬儀配布品転売に苦言
29日の叙々苑カップで、ビートたけしは「品の良いことじゃない」と苦言
スポニチアネックス
2018年5月28日
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西城秀樹さんの葬儀配布品の転売 100万円を超える入札も
ポストカードなどの「記念品一式」には、100万円を超える入札もあった
日刊スポーツ
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西城秀樹さんの葬儀配布品がヤフオクに ネットで物議醸す
若かりしころの西城さんの写真に、感謝の言葉が添えられたポストカード
ナリナリドットコム
2018年5月27日
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「秀樹さん ありがとう」ちびまる子ちゃんが西城秀樹さんを追悼
本編終了後、西城さんを描いた静止画と「ありがとう」の言葉が表示された
オリコンニュース
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同じ生年月日で縁 上沼恵美子に毎年届く西城秀樹さんからの花
同じ生年月日の西城さんから誕生日に合わせて毎年花が届いていたという
スポーツ報知
2018年5月26日
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西城秀樹さん告別式 サザンオールスターズからも弔電
式には1万人以上が参列し、サザンオールスターズからは弔電が届いた
スポーツ報知
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西城秀樹さん告別式に1万人以上が参列 ファンの列は1キロ越す
郷ひろみ、野口五郎ら関係者とファンを合わせて1万人以上が参列
デイリースポーツ
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「お前の分も歌い続ける」西城秀樹さんへ郷ひろみ＆野口五郎が誓い
「これからも秀樹の背中をみて、ずっと歌を歌い続けていきたい」と誓った郷
スポニチアネックス
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西城秀樹さんの最期は遺族の決断「パパを休ませてあげよう」
4月に倒れてから仮死状態の西城さんに、医師から延命策の話もあったという
スポニチアネックス
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西城秀樹さんの通夜 長く親しまれた芸名は法名にも
法名の「修音院釈秀樹」は音楽を通じて世界中の人々に夢を与えた功績を表現
日刊スポーツ