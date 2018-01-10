カヌー選手が禁止薬物混入
『カヌー選手が禁止薬物混入』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月21日
2018年5月20日
2018年5月4日
2018年1月19日
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川淵三郎氏 薬物騒動で揺れるカヌー協会に辛口「幼稚園レベル」
「あれだけのことがあって、誰も責任を取ってない」と指摘
スポーツ報知
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ライバルに薬物 鈴木康大の愚行の裏に「マスオさん」のプレッシャーか
地元住民は、鈴木が経済的に妻の実家に「おんぶに抱っこ状態」だったと証言
Smart FLASH
2018年1月17日
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薬物混入したカヌーの鈴木康大 事件を起こした理由を「文春」に告白
オリンピックに出場したいとの一心で、卑怯なことをしてしまったと告白
文春オンライン
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ライバル選手に禁止薬物混入させた鈴木康大 義父が「出家させたい」
養父である男性は、鈴木に禅の道を歩ませることも提案したいとコメント
NEWSポストセブン
2018年1月16日
2018年1月14日
2018年1月12日
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妨害行為のカヌー鈴木康大選手 小松選手のパスポートと現金も窃盗か
鈴木選手が小松選手のパスポートと現金を盗んだと話していることが分かった
読売新聞オンライン
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カヌー羽根田卓也 禁止薬物の混入問題に対し「許されない行為」
「許されない行為だと思う」「信じられなかった」と心境を語った
デイリースポーツ
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鈴木康大の禁止薬物混入事件 吉田沙保里が後輩たちに緊急メッセージ
「若い子が出てきて焦る気持ちは分からなくもない」と吉田
東スポWEB
2018年1月10日
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カヌーの鈴木康大 大勢の人が行き交う中で禁止薬物を投入
大勢の人が行き交うばかりか、審判も目を光らせた場所だという
東スポWEB
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ライバル選手のドリンクにステロイド混入 鈴木康大が謝罪文を公開
鈴木が9日に書いた直筆の謝罪文が、弁護士事務所を通じて発表された
デイリースポーツ
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カヌー・鈴木康大の禁止薬物混入 海外にも衝撃が広がる
米スポーツ局NBC、ESPNの大手テレビ局が大きく報じるなど各国が反応
THE ANSWER
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カヌー薬物混入に五輪戦士も反応 為末大氏は「渡された飲み物は飲むな」
五輪を経験した元トップ選手はTwitter上で続々と声を上げている
THE ANSWER
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鈴木康大から薬物を混入されていたカヌーの小松正治「信じていた」
鈴木を疑ったかとの問いに「周りの選手を疑ったりしました」と小松
スポーツ報知
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鈴木康大がライバルに禁止薬物混入 周囲の評判は「いつもニコニコ」
周囲からは「いつもニコニコして、しっかりあいさつもできる」との声
スポーツ報知
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カヌー選手による前代未聞の薬物混入 良心の呵責に耐えかね自白
鈴木は良心の呵責に耐えかね、連盟に電話で「自白」したという
デイリースポーツ