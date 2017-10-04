ラスベガス銃乱射事件
米ラスベガスのマンダレイ・ベイ・ホテル近くで1日午後10時ごろ発生した銃乱射事件。
2020年4月20日
2019年10月4日
2017年11月4日
2017年10月18日
2017年10月13日
2017年10月6日
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米乱射事件を受け市民の銃購入が加速か 中国メディア「悪夢は続く」
米国では市民の間で銃を買い求める動きが加速する見通しだという
Record China
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ラスベガス乱射犯に別の標的？ヒップホップの祭典を狙っていた可能性
当局によると、ヒップホップの祭典を先に狙っていた可能性があるとのこと
東スポWEB
2017年10月5日
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ラスベガスの銃乱射事件 容疑者が別の事件を計画していた可能性
事件1週間前に、容疑者が別の会場を見下ろせる部屋を借りていたことが判明
日テレNEWS NNN
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ラスベガスで起きた銃乱射事件 事件前に「予言者」が出現したと話題に
事件に遭遇した人が、「ヤツらが周りを囲んでいる」と話す女性がいたと証言
東スポWEB
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「バイキング」が謝罪 ラスベガス銃乱射事件で小林旭が不適切発言か
議論の中で、小林旭は容疑者に対し「バカか××××しかいないよ！」と非難
トピックニュース
2017年10月4日
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日本ではなぜ銃犯罪はほぼ起きない？米乱射事件を受け分析を改めて報道
「日本で銃を購入したいなら、忍耐と決意が必要だ」と指摘
Record China
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総合格闘技「UFC」ラスベガスの銃乱射事件を受け1億円超を寄付
Techinsight
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米ラスベガスの銃乱射事件 容疑者と同居の女性を聴取へ
同居の女性が何らかの事情を知っているとみて聴取する方針を報告
読売新聞オンライン
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ラスベガス銃乱射事件が及ぼすスポーツ界への不安 球団誘致にも影響
地元とするNHLのチームの開幕戦セレモニーは、追悼式典に変更されるそう
スポニチアネックス
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ラスベガスの事件を受け銃規制求める声 トランプ大統領は慎重な姿勢
トランプ大統領は3日、現時点での議論には慎重な姿勢を示した
日テレNEWS NNN