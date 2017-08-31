日野皓正氏が中学生を往復ビンタ
世界的ジャズ・トランペット奏者の日野皓正氏が、コンサート中に男子中学生に往復ビンタ。週刊文春が報じる。
2017年10月6日
2017年9月14日
2017年9月9日
2017年9月6日
2017年9月5日
2017年9月4日
-
マツコ・デラックス ビンタ騒動めぐり世田谷区をチクリ
マツコは騒動の舞台となったコンサートを主催した世田谷区にチクリ
トピックニュース
-
坂上忍 日野皓正氏の主張を厳しく批判「指導不足を如実に現してしまった」
ビンタ騒動後の会見で、中学生には親心から手を挙げたと説明した日野氏
トピックニュース
-
太田光がビンタ問題の日野皓正氏を批判「どう考えたっておかしい」
「あんなのどう考えたっておかしいじゃん。なぁ？往復ビンタだよ？」と批判
日刊スポーツ
-
井戸田潤 日野皓正氏のビンタ騒動に理解「胸がスカッとする部分も」
井戸田潤は「ちょっと胸がスカッとする部分もありました」と理解を示した
デイリースポーツ
2017年9月3日
-
日野皓正氏のビンタ騒動 叩かれた学生はアカデミー賞作品に感化された？
中学生は映画「セッション」を見たに違いないと話題になっているとライター
女性自身
-
ヒロミ ビンタ騒動の日野皓正氏を擁護「同じことしちゃうかな」
「俺だったら（日野と）同じことしちゃうかな」と擁護
スポーツ報知
-
太田光 日野皓正氏の「愛のムチ」を批判「大した音楽家じゃない」
日野氏は「愛のムチ」だったとしたが、太田光は行為を批判
トピックニュース
-
松本人志 日野皓正氏のビンタ騒動に独自見解「中学生の心の中が答え」
叩かれた中学生の「心の中が答えだと思うんですよね」などと話した
スポーツ報知
2017年9月2日
-
日野皓正氏が男子中学生をビンタした問題 学生の父親が「誤解」と言及
中学生の父親は「多くの人がこの件に関して、誤解をしている」とコメント
スポーツ報知
-
上西議員、日野皓正氏のビンタ騒動に苦言「あれはコミュニケーション」
顔を往復ビンタした男子中学生とは親しい仲だったと説明し、謝罪した日野氏
日刊スポーツ
-
報道陣の取材に応じた日野皓正氏 ビンタに関する報道を釈明
ビンタについては「軽く触っただけ」と意図的ではなかったとした
デイリースポーツ
2017年9月1日
-
日野皓正氏のビンタ騒動 坂上忍が教育委員会の対応を批判
日野氏は練習期間中にも男子生徒に手をあげることがあったという
トピックニュース
-
橋本マナミ 日野皓正氏のビンタ騒動を容認「全然おかしくないと思う」
「あの中学生はあそこまでしないと止めなかったと思う」と指摘
トピックニュース