豊田真由子議員の秘書への暴言

豊田真由子議員が秘書に罵声を浴びせ、暴行を加えたと週刊新潮が報じた。この報道を受け、2017年6月22日に自民党離党届を提出した。

2021年5月9日

2018年1月5日

2018年1月1日

2017年12月27日

2017年12月26日

2017年12月22日

2017年11月2日

2017年10月27日

2017年10月22日

2017年10月9日

2017年9月29日

2017年9月27日

2017年9月26日

2017年9月25日

2017年9月24日

2017年9月23日