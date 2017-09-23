豊田真由子議員の秘書への暴言
豊田真由子議員が秘書に罵声を浴びせ、暴行を加えたと週刊新潮が報じた。この報道を受け、2017年6月22日に自民党離党届を提出した。
2021年5月9日
2018年1月5日
2018年1月1日
2017年12月27日
2017年12月26日
2017年12月22日
2017年11月2日
2017年10月27日
2017年10月22日
2017年10月9日
2017年9月29日
2017年9月27日
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豊田真由子議員の回答書を新潮が公開 「脅迫」の二文字はない
質問状は、元秘書の娘を脅迫しているというものだったと述べていた豊田氏
デイリー新潮
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豊田真由子議員 ピンクのタスキをさげて街頭で謝罪とびら配り
「本人」と書かれたピンクのタスキをさげ、謝罪とびら配りなどをした豊田氏
スポーツ報知
2017年9月26日
2017年9月25日
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豊田真由子議員の街頭演説 安藤優子「焦ってるんだって感じ」
「お詫びの挨拶だと思って参りました」と頭を下げて語った豊田議員
スポーツ報知
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文藝春秋が豊田真由子氏の独占告白を掲載 元秘書「嘘だらけ」
元政策秘書は「今回の告白は、私に言わせれば嘘だらけです」とコメント
デイリー新潮
2017年9月24日
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堀江貴文氏 豊田真由子議員側からのSOSを暴露「内密にお願いしますって」
豊田議員と思われる相手から「助けてください」とメールがあったと暴露
トピックニュース
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上西小百合議員 会見でキレた豊田真由子議員に「まんまと引っかかった」
謝罪会見で、最後の記者からの質問に「キレたじゃないですか」と上西氏
スポーツ報知
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堀江貴文氏が豊田真由子氏を擁護 「言いたくなるくらいのことやられた」
暴言を受けた元秘書の言動をいろいろな所から聞いたという堀江氏
スポーツ報知