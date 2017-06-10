宮里藍の引退
『宮里藍の引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月30日
2017年12月26日
2017年12月14日
2017年12月8日
2017年9月19日
2017年9月17日
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宮里藍が引退後の白紙を強調 それでも「必要とされることを」と考え明かす
セカンドキャリアについては、「何も浮かばないですね」と白紙を強調
スポニチアネックス
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現役最後の試合となった宮里藍 最終ホールを終えて感極まる
現役最後の一打となるパーパットを決め、満面の笑みを浮かべ感極まった宮里
スポニチアネックス
2017年9月14日
2017年9月13日
2017年9月4日
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宮里藍が米国最後の試合 大会側の心遣いに「すごく幸せ」
最終18番では、大会側から花を贈られるという心遣いを受けた宮里
ゴルフ情報ALBA.Net
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宮里藍が米国での最後の試合 今季ベスト順位でフィニッシュ
5位タイと今季ベストの順位で米国での最後の試合をフィニッシュ
ゴルフ情報ALBA.Net
2017年8月30日
2017年7月18日
2017年6月16日
2017年6月13日
2017年6月12日
2017年6月11日
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宮里藍へのインタビュー フジ竹下陽平アナが先に涙する事態
インタビューをしていたフジの竹下陽平アナが先に泣き出してしまう事態
デイリースポーツ
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宮里藍が通算2アンダーでフィニッシュ 温かい拍手に目頭を押さえる
今季限りで現役引退する宮里藍は71で回り、通算2アンダーで終えた
スポニチアネックス
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宮里藍の国内ラストラウンド ギャラリー殺到で盛大な拍手と大声援
国内ラストラウンドとなる可能性もあり、早朝から多くのギャラリーが殺到
スポーツ報知