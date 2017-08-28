24時間テレビ2017
『24時間テレビ2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月16日
2017年9月7日
2017年9月1日
2017年8月31日
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「with B」ブルゾンちえみの化粧をめぐる発言でマネージャーから叱責
ブルゾンちえみについて「化粧直し完了！」などとネタにした2人
スポーツ報知
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ブルゾンちえみ with Bの嘘泣き疑惑をバッサリ「反省してないですね」
24時間マラソンのゴールシーンでの嘘泣き疑惑をネタにした「with B」の2人
デイリースポーツ
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坂本雄次トレーナー ブルゾンちえみの現在の状態に驚き「想像以上」
完走から4日たっても元気なブルゾンちえみの潜在能力を、改めて高く評価
デイリースポーツ
2017年8月30日
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24時間テレビで本銚子駅の駅舎をリフォーム 鉄道ファン「台無し」
外壁にレンガ調のパネルが埋め込まれた「大正ロマン風」の仕上がりになった
J-CASTニュース
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24時間ランナーのギャラはどの程度？500万〜1000万円との見方も
放送関係者からは「500万〜1000万円あたり」との見方が多いという
日刊ゲンダイDIGITAL
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ブルゾンちえみの「落ちないメイク」に疑問の声 一種のギャグとの捉え方も
メイクに関して話題になっているが、「ありえない」という疑問の声も噴出
女子SPA！
2017年8月29日
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「with B」が24時間テレビでついたウソ 「PON！」で糾弾
ブルゾンちえみが化粧直しをしていないのに「化粧直し完了」と口走った2人
スポニチアネックス
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ブルゾンちえみのランナー起用 系列No.2局の読売テレビ社長も知らず
ブルゾンちえみのランナー起用を事前に知らず「ビックリした」と告白
スポニチアネックス
2017年8月28日
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「24時間テレビ」マラソンへの指摘に反響「ブラック部活」
チャリティーマラソンについて「ブラック部活に通じるものを感じる」と指摘
トピックニュース
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ブルゾンちえみが24時間マラソンを振り返る「実感が一気に来た」
まる一日が経過しても、白Tシャツにスパッツのスタイルで登場したブルゾン
デイリースポーツ
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24時間テレビでの寝てないアピール 寝不足をテレビで訴えていい？
まるで長時間労働やブラック企業を間接的に肯定しているようだと筆者
女性自身
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マツコ・デラックスが「24時間テレビ」の制作陣にアドバイス
ゴールした直後のブルゾンちえみにエンドロールが重なっていたシーンに言及
デイリースポーツ
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ヒロミの手で大変身！24時間テレビの企画で本銚子駅をリフォーム
長年修理できずに傷んでいた駅舎は、原型を思い出せないほどの仕上がりに
鉄道チャンネルニュース
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「24時間テレビ」の募金額 中間発表時点では2億円を下回る
2016年に比べ1億円以上も少なく、中間発表時点で2億円を下回ったのは初
J-CASTニュース
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亀梨和也が大本命だった？24時間ランナーをブルゾンちえみにした効用
マラソンランナーはブルゾンちえみだったが、亀梨和也が大本命だったそう
東スポWEB
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ブルゾンちえみの落ちないメーク 1月に明かした愛用の化粧品
1月にはTwitterで、愛用の化粧品は「市販のもの」と明かしていたブルゾン
J-CASTニュース
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24時間マラソンは打ち切り検討も局関係者は「手応えを得た」
しかし、ブルゾンちえみの力走によって視聴者からは好反応を得られたという
スポニチアネックス