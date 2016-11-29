DeNA運営サイトの公開停止問題

DeNAが運営する情報サイトで、他サイトからの文言の無断転用などの指摘が相次いだ問題。医療・健康情報サイト「WELQ」などが非公開に追い込まれた。

2017年3月13日

2017年1月31日

2017年1月13日

2016年12月27日

2016年12月6日

2016年12月5日

2016年11月29日