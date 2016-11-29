DeNA運営サイトの公開停止問題
DeNAが運営する情報サイトで、他サイトからの文言の無断転用などの指摘が相次いだ問題。医療・健康情報サイト「WELQ」などが非公開に追い込まれた。
2017年3月13日
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DeNAのまとめサイト再開のメド立たず 収益の柱にはしないとの見方
まとめ記事サイトの再開のメドは立っておらず、収益の柱にはしないという
日テレNEWS NNN
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DeNA運営の10サイトで最大74万件の著作権侵害か まとめ記事サイト問題
最大74万件あまりの画像で著作権侵害の恐れがあるという
日テレNEWS NNN
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WELQ問題で執行役員の村田マリ氏が辞任へ 第三者委員会の調査報告書を発表
事業に深く関わっていた同社執行役員の村田マリ氏が辞任する意向を表明
弁護士ドットコム
2017年1月31日
2017年1月13日
2016年12月27日
2016年12月6日
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DeNA子会社が運営する「MERY」の非公開化 読者から困惑の声続々
MERYの非公開化を受け、MERYの読者からは困惑の声が相次いでいる
J-CASTニュース
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WELQ炎上に見る「バイラルメディア」の杜撰さ 記事作りはお粗末
「バイラルメディア」などの記事作りはお粗末だと筆者は指摘
日刊SPA!