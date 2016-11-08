博多駅前で大規模な陥没
11月8日、博多駅前の県道で大規模な陥没が発生した。
2017年3月30日
2016年12月8日
2016年11月26日
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博多駅前で26日未明に道路が再沈下 福岡市の担当者が謝罪
福岡市の担当者は「通行止めを起こしたことは非常に申し訳ない」と謝罪
日テレNEWS NNN
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博多駅前の道路が再び沈下 大成建設と福岡市「想定の範囲内」
大成建設と福岡市は26日午前の会見で、「沈下は想定の範囲内」と説明
日テレNEWS NNN
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博多駅前、埋め戻した道路が再び沈下 付近は一時通行止めに
現場付近は一時通行止めになり、午前5時半に通行止めは解除された
日テレNEWS NNN
2016年11月24日
2016年11月17日
2016年11月16日
2016年11月15日
2016年11月13日
2016年11月11日
2016年11月10日
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博多大吉 博多陥没事故の復旧の早さを称賛「違う国なら動かない」
「違う国なら、何カ月かは動かないでしょ」と復旧の早さを称賛
トピックニュース
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博多駅前の大規模陥没 想定外のもろい部分があった可能性
地下水などを遮蔽する岩盤を残して掘削できると市が判断していたことが判明
livedoor
2016年11月9日
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博多駅前の大規模な陥没 14日には道路の通行を再開へ
9日は停電が全面復旧し、多くの店舗が営業を再開しつつある
日テレNEWS NNN
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博多駅近くで発生した大規模な陥没 専門家は「深刻な状態」と指摘
「周辺ビルや地下室なども、しばらく使えないだろう」と述べた
スポーツ報知