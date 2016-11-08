博多駅前で大規模な陥没

11月8日、博多駅前の県道で大規模な陥没が発生した。

2017年3月30日

2016年12月8日

2016年11月26日

2016年11月24日

2016年11月17日

2016年11月16日

2016年11月15日

2016年11月13日

2016年11月11日

2016年11月10日

2016年11月9日

2016年11月8日