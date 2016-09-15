中村橋之助の不倫報道
中村橋之助に人気芸妓との「禁断愛」が発覚したと週刊文春が報じた。
2017年1月15日
2016年12月24日
2016年12月10日
2016年10月5日
2016年10月2日
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三田寛子が襲名披露興行初日でも「神対応」 幕あいのたびに来客対応
芝翫は9月に一部で京都の芸妓との不倫騒動が報じられ、思わぬ注目を集めた
デイリースポーツ
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中村橋之助改め八代目中村芝翫 不倫騒動をイジられ肩を震わす
芝翫は9月に、一部で京都の芸妓との不倫騒動が報じられ、大きな話題に
デイリースポーツ
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八代目中村芝翫の妻である三田寛子 中村家の食卓事情を告白
「肉より魚の方が割高」というテーマで、中村家も魚離れが進んでいると告白
トピックニュース
2016年9月26日
2016年9月23日
2016年9月20日
2016年9月19日
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小説家の羽田圭介氏 不倫謝罪会見に苦言「この流れはずっと続く」
「バッシングを無視するっていうことを、むしろやってほしかった」と苦言
トピックニュース
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中村橋之助の不倫騒動にまつわる報道の仕方に、金慶珠氏が疑問を呈す
ベッキーや乙武洋匡氏と比較し、不倫の報じ方が異なっていると指摘
トピックニュース
2016年9月18日
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ダウンタウン松本人志の不倫めぐる意見に岡本夏美「意味がわからない」
芸能人夫婦なら、妻の株を上げるため夫の不倫もありではないかというもの
オリコンニュース
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中村橋之助の不倫報道で三田寛子が神対応 裏に梨園ならではの事情
三田の堂々とした「神対応」の裏には、梨園の妻だからこその事情があるそう
東スポWEB
2016年9月16日
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江川紹子氏が中村橋之助の妻・三田寛子の危機管理能力を称賛
「今回の三田さんの対応っていうのは、危機管理能力がスゴい」と指摘
トピックニュース
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小籔千豊 中村橋之助の不倫報道を受けて会見した三田寛子に「お見事」
過去の共演時に「『めっちゃ賢い人やろな』と思っていた」と回想
スポーツ報知
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土田晃之が相次ぐ芸能人の不倫報道に辟易していることを明かす
「我々、関係ねぇっちゃ関係ねぇんですよね？ 夫婦間の話だから」と指摘
トピックニュース
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三田寛子の謝罪を坂上忍が絶賛「円楽師匠に次ぐ名会見」
坂上忍は「バイキング」で、「円楽師匠に次ぐ名会見ですよ」と絶賛
デイリースポーツ
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三田寛子 夫である中村橋之助の不倫報道について謝罪「私にも至らない点」
「私にも至らない点があったと反省しています」とコメント
オリコンニュース