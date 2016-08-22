リオ五輪の開閉会式
『リオ五輪の開閉会式』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年9月20日
2016年9月19日
2016年9月2日
-
リオ五輪閉会式の「安倍マリオ」演出費用は12億円と報道 追及に批判も
ネットでは、「相応の値段」など肯定的に受け止める声が多かったと筆者
J-CASTニュース
-
リオ五輪閉会式「TOKYO 2020」にかかった費用は12億円？ 若狭勝氏が示唆
事実確認はできていないが、12億円ほどかかったと言われていると説明した
トピックニュース
2016年8月29日
2016年8月28日
2016年8月25日
-
小池百合子都知事がリオ五輪閉会式で着用した着物 着付け師が「残念」
「全体的にバランスが崩れているからです」と着付け師の谷口美智子氏は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
-
橋本聖子団長 開会式で「役員が前」の入場行進への批判に反論
橋本聖子団長は24日、「日本だけではなく他の国にもいた」と反論
デイリースポーツ
2016年8月24日
2016年8月23日
-
安倍晋三首相がコスプレ 東京五輪PRがポケモンではなくマリオだった訳
世界的認知度の観点から「ポケモン」ではなく「マリオ」が起用されたという
トピックニュース
-
リオ五輪閉会式の東京五輪PRで、日本が伝えた3つの信号
東西文化の融合、日本の技術力、復興に向けた「刺激剤」という3つの信号
Record China
-
リオ五輪閉会式の「安倍マリオ」の演技にヒロミと坂上忍が指摘
もう少しマリオの格好を披露する時間を、増やした方がよかったと指摘
デイリースポーツ
-
堀江貴文氏 リオ五輪閉会式の「安倍マリオ」を高評価
「安倍首相の顔は知らないけど一発でみんな認知してました」とコメント
デイリースポーツ