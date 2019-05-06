『ブラック部活』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
顧問は試合に負けた後、「全員丸坊主にするか、俺が辞めるか」などと発言
メ〜テレニュース
合宿中、顧問が生徒の髪の毛を丸刈りにする指導をしたと在阪メディアの記者
現代ビジネス
娘は顧問2人から暴言を浴びせられるなどし、張り倒されることもあったそう
文春オンライン
体育会系のクラブを担当する教師が掛け持ちで軽音楽部も担当していたそう
キャリコネニュース
プレジデントオンライン
男子部員1人に「死ね」「使えないな」などの暴言を浴びせたとされる
読売新聞オンライン
監督が、部員同士でビンタをさせるよう強要したこともあったそう
NEWSポストセブン
室内での活動のため、長時間練習できるのだと専門家は「女性自身」に語る
女性自身
千葉県で2018年、吹奏楽部の生徒が自殺し、直接的な原因は不明だったという
日刊SPA!
保護者らは指導現場での子どもに対する暴力は日常的なものと感じていたそう
部員への暴力行為やセクハラ疑惑が噴出し、騒動に発展しているそう
デイリー新潮
忘れ物をした部員3人に対し、上半身裸で練習をさせていたという
教育委員会によると、部活の顧問の指導が自殺の一因だった可能性があるそう