ゴンサロ・イグアイン

フランス・ブルターニュ地域圏フィニステール県ブレスト出身のアルゼンチン人サッカー選手。1987年12月10日生まれ。セリエA・ユベントスFC所属。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。

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