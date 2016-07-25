フランス・ブルターニュ地域圏フィニステール県ブレスト出身のアルゼンチン人サッカー選手。1987年12月10日生まれ。セリエA・ユベントスFC所属。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。
THE ANSWER
Qoly
theWORLD（ザ・ワールド）
意図的にスタッフの脛を蹴るなどし、近くの広告看板も蹴りつけるほど大暴れ
ワースト1位はルイス・スアレスで、約107億円から約59.5億円にまで下落
来季以降はユベントスへ復帰し、プレーを続けることを望んでいるという
FOOTBALL ZONE
数字上では名ストライカーだが、代表におけるイグアインへの印象は悪いそう
代表通算75試合で31得点を挙げたが、タイトルは獲得できなかったイグアイン
2009年のW杯で代表デビューを果たし、その後、3度のW杯を経験
ゲキサカ
伊紙によると、同試合を含め、今季のミランはイグアイン不在時の方が好成績
サッカーダイジェストWeb
ミランの指揮官が「彼の選択を承諾するしかない」と、移籍を認めたそう
SOCCER KING
ユベントスが1−0で折り返した後半、C・ロナウドがダメ押し弾を決めた
ボヌッチとカルダラが交換トレードされ、ボヌッチは古巣ユベントスに帰還
「彼は自分で教養が足りないことを示したんだ」と激しく非難
イグアインは古巣ナポリから約104億円で、宿敵とされるユベントスに移籍
古巣であるナポリの会長は「この移籍はあらゆる意味で裏切りだ」と批判
移籍金は約111億円と言われ、仏代表ポグバの移籍金から捻出する見込み
スポニチアネックス