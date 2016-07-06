バレエ講師の指切断事件
『バレエ講師の指切断事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月6日
2016年12月15日
2016年12月14日
2016年11月8日
2016年11月7日
2016年7月10日
2016年7月8日
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バレエ講師の指切断事件 逮捕の男は事前に家を引き払っていた
6月下旬まで川崎市に住んでいたが、7月になって住所不定となっていた
日刊ゲンダイDIGITAL
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女性バレエ講師の指を切断した自称整体師 小指を切るつもりだった？
男は整体師を自称しているとされ、「命に支障がないよう指を狙った」と供述
東スポWEB
2016年7月7日
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バレエ教室講師の指を切断した「タガネ」の威力とは
男は指を切断するために、「タガネ」という工具と金づちを持ち込んでいた
日テレNEWS NNN
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バレエ講師の指切断事件 逮捕の男「憎しみが離れなかった」
逮捕された男は、「憎しみが頭の中から離れなかった」と話している
日テレNEWS NNN
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バレエ講師の指を切断した男「刑務所に入っても構わない」
男は「最初から刑務所に入っても構わないと思った」と供述しているという
日テレNEWS NNN
2016年7月6日
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「指切断事件」は氷山の一角？ 見学男性の7割に「危険な予感」
「見学、体験等の男性のうち7割は危険な予感がする方でした」と綴った
J-CASTニュース
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バレエ講師の女性の指切断 「命に支障がないよう指を選んだ」
男が「命に支障がないよう指を選んだ」などと話していることがわかった
日テレNEWS NNN
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バレエ講師の指を切断した男 「傷つけるつもりで来た」と供述
調べに対し、容疑者は「傷つけるつもりで来た」などと供述しているという
日テレNEWS NNN
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バレエ講師が親指を切断された事件 男の印象を知人が証言
容疑者を知る人は取材に「無口な感じにも見える。仕事は整体師」と語った
日テレNEWS NNN