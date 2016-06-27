桜井俊
1953年12月14日生まれ、群馬県出身の総務官僚。長男は嵐の櫻井翔。
2017年11月30日
2016年10月18日
2016年10月7日
2016年10月6日
2016年10月5日
2016年8月11日
2016年8月2日
2016年7月7日
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同級生の立川談之助 桜井俊氏との「ちょいワル」交流明かす
このグループは結束が強く、今も年に2回は当時の仲間で飲み会をするそう
NEWSポストセブン
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都知事選の辞退で気になる櫻井俊氏の今後 関係者が語る
情報通信の分野で、大学の教鞭を執って後進を育てたいと望んでいるという
女性自身
2016年7月5日
2016年7月1日
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東国原英夫氏が桜井俊氏の都知事選出馬固辞に言及「お受けされると」
都知事選出馬を固辞したことについて「意外だった」とコメント
スポーツ報知
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桜井俊氏、自民の説得攻勢にも「耐えます」 出馬拒否は鉄の意思か
桜井氏は説得攻勢が続いた場合にも「耐えます」と覚悟をのぞかせていた
東スポWEB
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民進党の「ポスト舛添」候補者選び 自民党よりも難航している？
出馬への旗幟を鮮明にしている宇都宮健児弁護士は反原発を訴えている
デイリー新潮
2016年6月30日
2016年6月29日
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桜井俊氏 都知事選の出馬要請に「家族に迷惑かけたくない」と固辞
「家族にも迷惑を掛けたくない」などと断ったという
日テレNEWS NNN
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同級生・立川談之助が明かす 嵐の曲を熱唱する桜井俊氏の素顔とは
「部下の女性に頼まれて（カラオケで）嵐の曲を歌うこともある」という
東スポWEB
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桜井俊氏が都知事選候補に 本人固辞も菅義偉官房長官が説得か
桜井氏は出馬を固辞も、菅義偉官房長官が説得にあたると推測される
スポーツ報知