キリンカップサッカー2016
『キリンカップサッカー2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月12日
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本田圭佑がオマーン戦で実験 ハリルホジッチ監督に示したかった戦略とは
自分の好きな中央のポジションで、どれだけできるかを試してみたかったそう
livedoorスポーツ
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原口元気がオマーン戦でフル出場しなかった訳 ハリルホジッチ監督の意図か
メンバー発表記者会見のときに、ハリルホジッチ監督が原口の疲れを危惧
livedoorスポーツ
2016年6月13日
2016年6月8日
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躍動した宇佐美貴史が分析 ボスニア戦で足りなかったこととは
左サイドへの供給率を高めたのは、宇佐美貴史の高いパフォーマンスだと筆者
サッカーダイジェストWeb
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日本サッカー協会の田嶋幸三会長がハリルJに辛口ジャッジ 「実力の差」
日本サッカー協会の田嶋幸三会長は「後半に実力の差が出てしまった」と指摘
東スポWEB
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本田圭佑がキリンカップ敗戦を語る「いい時期に負けた」
本田は、「僕は非常にいい時期に負けたと思っています」とコメント
SOCCER KING
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ハリルジャパン 東口順昭と西川周作、川島永嗣の正GK争いが熾烈に
キリン杯に出場した西川周作は「目指す理想のGK像としては出せた」と語った
livedoorスポーツ
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日本代表初選出の小林祐希 週刊誌がタトゥー写真を掲載し話題に
小林は「見えるところに堂々と入れた」初の日本代表となってしまったと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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試合後に涙した浅野拓磨 決定的チャンスで横パスを選択したワケ
試合終盤に決定機が訪れるも、パスを選択し結果ゴールには至らなかった
SOCCER KING
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浅野拓磨の涙に本田圭佑が痛烈な一言「泣く選手の気持ちはわからない」
試みは相手DFのカットに阻まれ、試合後に浅野は人目をはばからず号泣
サッカーダイジェストWeb
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悔しさ表す小林祐希に本田圭佑が言及「気持ちは伝わった」
「悔しいというか、あり得ない」などと小林祐希はコメント
ゲキサカ
2016年6月7日
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ハリルジャパンの浅野拓磨 キリン杯決勝でボスニアに敗北後目に涙浮かべる
国際Aマッチ初先発を果たした浅野拓磨は敗戦後、目に涙を浮かべた
デイリースポーツ
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キリン杯 ハリルジャパン初タイトル獲得ならず、ボスニアに逆転負け
28分に清武弘嗣が先制点を決めるも、29分に同点に追いつかれた
SOCCER KING
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キリン杯 清武弘嗣のゴールで先制するも、すぐさま同点に
26分に宇佐美貴史が左サイドから折り返し、走りこんだ清武が左足でゴール
サッカーダイジェストWeb
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キリン杯ボスニア戦のスタメン発表 欠場する本田圭佑の代役は浅野拓磨
初戦に続き本田圭佑は負傷により欠場で、代役には浅野拓磨が選出
サッカーダイジェストWeb
2016年6月6日
2016年6月5日
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ハリルホジッチ監督 浅野拓磨の度胸に感嘆「ボスになった」
ハリルホジッチ監督は「浅野はボスになってしまった」と冗談交じりに称賛
ゲキサカ
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本田圭佑＆香川真司がキリン杯決勝欠場へ ハリルホジッチ監督が明言
負傷中の本田圭佑と香川真司について「少し問題がある」とした
スポニチアネックス
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長友佑都、アモーレタイム実現 ハリルホジッチ監督から異例の面会許可
長友は交際中の平愛梨と宿舎で「アモーレタイム」を過ごしたことを明かした
デイリースポーツ