『福原愛と江宏傑が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
愛さんは今は東京五輪関連で日本にいるが、3月には台湾に戻ってくると説明
週刊女性PRIME
俗に言う嫁姑間のトラブルは「ぜんぜんないです。本当になくて」と福原
デイリースポーツ
「起きると夫が朝食を用意してくれている」などと書き込んでいるそう
Smart FLASH
新婚生活について江は、福原の手料理は「全てスキ」とのろけた
江がサプライズで書いたという、福原への手紙が紹介された
Sports Watch
台湾のトーク番組への出演は初めてで、交際時の裏話などを語るそう
中央社フォーカス台湾
引き出物は、ハート型の写真とメッセージが印刷されたラケットだったそう
関係者は「出産してから競技に復帰する意向を持っている」と話したという
スポニチアネックス
デートで訪れたディズニーでも思い出を残したいとW披露宴を決めたという
NEWSポストセブン
国際卓球連盟が発表した最新の世界ランキングから、福原は姿を消している
Record China
卓球対決で木梨憲武が夫である江宏傑のお面をかぶると福原は動揺
トピックニュース
スポーツ面の抜き取り4ページ中の1ページすべてを使って結婚式の様子を詳報
「夫は理想通り真面目すぎる人」と嬉しそうに説明
スポーツ報知
リオ五輪に出場した日本代表のチームメートらを招待しているそう
中国版ツイッターで「1日で10キロ痩せられる薬ないかな？」などとコメント
2017年1月1日に台湾・台北市内のホテルで結婚式を挙げることが、分かった
結婚祝いのプレゼントに、金でできたとみられる男女の像をもらったそう
いとうあさこと3人で食事会をした2日後に報道で知ったという
新婚生活を聞かれると「おかげさまで順調」と幸せそうな笑顔を見せた
オリコンニュース
江選手の年収は400万円ほどといわれるが、「名家のボンボン」であるという
デイリー新潮