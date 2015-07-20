デスノート（テレビドラマ）
『デスノート（テレビドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年1月4日
2015年9月14日
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「デスノート」最終回 窪田正孝の怪演ぶりに絶賛が相次ぐ
ラストシーンにおける窪田正孝の怪演ぶりに、ネットでは絶賛の声が相次いだ
クランクイン！
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「デスノート」最終回の平均視聴率は14.1％ 第1話に次ぐ数値
中盤から数字を上げ、第1話の16.9％に次ぐ好視聴率でフィニッシュ
スポニチアネックス
2015年9月7日
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「デスノート」で痛恨のミス 「心臓麻痺」の漢字が違うとネットで指摘
「心臓麻痺」と記述すべき部分で「臓」と「痺」の文字を間違えて記述
トピックニュース
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「デスノート」第10話の視聴率は11.4% 他のドラマが夏枯れする中2桁キープ
各局ドラマが1桁台と低調の中、最終回を前に5週連続2桁台をキープ
スポニチアネックス
2015年8月24日
2015年8月20日
2015年8月13日
2015年8月12日
2015年8月3日
2015年7月27日
2015年7月23日
2015年7月21日
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「デスノート」第3話の視聴率は8.7% 連続ダウンで1桁台に
初回は16.9％と好スタートをきったが第2話の12.3％に続き、連続ダウンした
スポニチアネックス
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ブームを巻き起こしてから9年…「デスノート」が実写化した理由
日テレは4月に日曜午後10時半からドラマ枠を新設し、力が入っているという
スポニチアネックス