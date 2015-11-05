田畑智子の「自殺未遂」報道
田畑智子が11月5日朝、都内の自宅で自殺未遂を図ったとフジテレビ「みんなのニュース」が報じた。田畑の母や所属事務所は否定している。
2016年7月12日
2016年3月3日
2016年1月10日
2016年1月1日
2015年12月26日
2015年12月16日
2015年11月15日
2015年11月14日
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田畑智子が仕事復帰 傷は手首ではなく左手親指の付け根だった
負傷した場所は「手首ではないです」とし、患部の一部を見せた
デイリースポーツ
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田畑智子が騒動後初めて公の場に登場「申し訳ありません」と謝罪
「けがのほうも回復したので予定どおりお仕事することができます」と報告
オリコンニュース
2015年11月13日
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岡田義徳が田畑智子の騒動を謝罪 共演者を先に退場させる気遣いも
会見では、岡田は新井浩文ら共演者に気を使わせることなく、つとめて笑顔
デイリースポーツ
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岡田義徳が田畑智子の騒動を謝罪も「色々言いたいことはあります」
「申し訳ありません」と頭を下げ、「色々言いたいことはあります」と岡田
東スポWEB
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岡田義徳が田畑智子の騒動を謝罪「元気でやっています」
収録中のドラマのロケ地で「申し訳ありません」と頭を下げて騒動を謝罪
スポニチアネックス
2015年11月12日
2015年11月10日
2015年11月8日
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田畑智子の騒動でスーパー困惑「カボチャは全て4分の1カット」
カボチャを切っていたというが、田畑がよく来ていたスーパーは困惑
日刊ゲンダイDIGITAL
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田畑智子の自殺未遂騒動 「感情的な子」「不安定」との証言も
感情的な田畑はマスコミに交際を直撃され、泣き出したこともあると関係者
東スポWEB
2015年11月7日
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田畑智子と岡田義徳 交際と破局を繰り返していた？
2人の交際は11年に報じられていたが、双方の事務所は「友人」としていた
スポニチアネックス
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田畑智子のほかにも…過去にもあった芸能人の自殺未遂騒動
1999年1月、華原朋美が都内の自宅でガス自殺を図ったと報じられた
東スポWEB