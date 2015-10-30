ハロウィン2015
『ハロウィン2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月6日
2015年11月2日
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キングコング西野亮廣の「企画潰し」で2ちゃんねらーが一致団結
2ちゃんねらーたちは西野の企画潰しを掲げ、一足先に清掃に乗り出した
J-CASTニュース
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ハロウィンとコミックマーケットを比較した画像がTwitterで拡散
どちらのイベントも仮装した人が多く、路上にはゴミが捨てられている
トピックニュース
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韓国のハロウィンも「社会問題」 事件発生件数が通常の3倍以上に
あるタクシーでは泥酔した客が警察官に暴行して逮捕された
Record China
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渋谷センター街でハロウィン見物の女性の財布盗む 男を逮捕
20代の女性の財布から1万円などが入った財布を盗んだとみられている
日テレNEWS NNN
2015年11月1日
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川澄奈穂美がハロウィンの様子をブログで公開 澤穂希はミニスカナースに
ミニスカートのナース服を着た南山千明ら3選手と仮装した姿を掲載
デイリースポーツ
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ハロウィンでゴミを散らかす若者の言い分「ゴミ箱が少なすぎる」
若者は「だって渋谷はゴミ箱が少ないじゃないですか」と主張
日刊SPA!
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堀江貴文氏 西川貴教のハロウィンめぐるツイートに指摘
ハロウィンは大人がコスプレするものではないとする西川のツイートに言及
J-CASTニュース
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Zeebraがハロウィン翌日に渋谷で神対応 率先して清掃活動
率先して清掃活動をしていた様子を、知人男性がTwitterに投稿した
トピックニュース
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ビートたけしがハロウィンで仮装する人々に違和感「何してるんだ」
仮装して盛り上がる人たちに対し、「何してるんだこいつら」とコメント
トピックニュース
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AAAの日高光啓が仮装した人々に苛立ち 渋滞に巻き込まれ
「仕事が立て込んでるので急いで東京戻ってるのに車が全然動かない」と日高
トピックニュース
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ハロウィンで渋谷は予想以上の大混乱…DJポリスの怒声響く
東京渋谷では仮装をした人たちであふれ、JR渋谷駅周辺は大混雑
スポニチアネックス
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ハロウィンの夜に仮装あふれる 大学生「何だか騒ぎたくて」
22歳の大学生は「ハロウィンの意味はよくわからない」とコメント
読売新聞オンライン
2015年10月31日
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さまぁ〜ず三村マサカズもハロウィンに疑問「国民的行事ではない」
子供がハロウィンに興味を示しておらず「まだ国民的行事ではない」と指摘
スポニチアネックス
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西川貴教、ハロウィンに持論「大人がコスプレして…」
「やっぱ本来のハロウィンで仮装するのは小さな子供たちで…」と投稿
スポニチアネックス