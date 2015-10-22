ドラフト会議2015
『ドラフト会議2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月6日
2015年11月19日
2015年11月9日
2015年11月3日
2015年10月28日
2015年10月25日
2015年10月24日
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日本ハムのドラフト戦略にほころび 読みが浅く他球団の動向つかめず
読みが浅く、他球団の動向をつかみあぐねたようだと筆者は指摘している
東スポWEB
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今ドラフト「最も得した」球団はオリックスか 非常に優れた戦略も
最も得をしたのはオリックスで、1位の吉田正尚は近未来の中軸候補だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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ドラフトで予想に反した高山俊の指名 変わらぬ阪神の「体質」
近年のドラフト1位の抽選（外れ1位を除く）で、阪神は1勝14敗と大敗
日刊ゲンダイDIGITAL
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苦しむ巨人…野球賭博問題でオコエ瑠偉の1位指名を回避か
投手3人が賭博問題で「戦力外」となったのはチーム編成上の大打撃だと筆者
東スポWEB
2015年10月23日
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ドラフト勘違い騒動 金本知憲監督と真中満監督が感謝される背景
金本知憲監督がジョークにしてくれたからクレームがこなかったとNPB関係者
東スポWEB
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過去にもあったドラフト会議での勘違い オリックスのGMが間違える
05年、辻内崇伸にオリックスと巨人、陽岱鋼にソフトバンクと日本ハムが競合
スポニチアネックス
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ドラフト会議で混乱招いたクジの表記 NPBが謝罪、表記検討へ
「進行を止められなかった事務局の不手際」と井原氏
スポニチアネックス
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DeNAが育成3位で指名した田村丈 関学大で「通常の留年」を経験
14年秋に野球部を引退後、1年の留年を経て、16年3月に卒業予定だという
デイリースポーツ
2015年10月22日
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真中満監督が高山俊の抽選で勘違いした原因 外れにも「DRAFT2015」の刻印
「NPBのマークがあったのでOKかと思って手を挙げた」と説明
スポーツ報知
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ドラフト会議で真中満監督がクジを勘違い 高山俊は「よく分からない感じ」
抽選でヤクルトの真中監督が当たった反応を見せたが、金本監督が当選と判明
デイリースポーツ
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オコエ瑠偉が清宮幸太郎に宣戦布告「先輩として負けてられない」
オコエの作った未来予想図の2018年には「清宮よりも注目される」とある
デイリースポーツ