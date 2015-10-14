クライマックスシリーズ2015
日本のプロ野球における2015年度のクライマックスシリーズ。
2015年10月18日
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ヤクルト優勝に神宮球場の「地の利」 巨人が苦しんだマウンドやベンチ裏
今季から土を粘土質のものに入れ替え、試合前にはカチカチに固められる
日刊ゲンダイDIGITAL
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ソフトバンク、CSファイナルステージが平日開催で収益に不満？
3試合すべて平日開催で、営業努力を試みたが、満席にはならなかったと筆者
東スポWEB
2015年10月17日
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巨人の原辰徳監督が辞任へ 試合後、球団側に申し出る
球団はポストシーズンでの戦いぶりも見て総合的に判断する方針だった
スポニチアネックス
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ヤクルトが巨人に勝利 14年ぶりの日本シリーズ進出が決定
パ・リーグを勝ち抜いたソフトバンクとの日本シリーズは、24日に開幕
デイリースポーツ
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村田修一 好機で痛恨の空振り三振、直後に失点に繋がるエラー
2点を追う2回1死一、三塁の場面でフォークに手を出し、痛恨の空振り三振
フルカウント
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巨人がヤクルトに完敗…ファンから「頭使え！」の厳しいヤジ
G党からは「頭使え！」「金返せ！」と厳しいヤジが飛んだ
デイリースポーツ
2015年10月16日
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工藤公康監督が胴上げに恐縮しきり「ダイエット頑張ります」
ナインに胴上げされた工藤公康監督は「ダイエット頑張ります」と恐縮しきり
東スポWEB
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ヤクルトが巨人に2試合連続完封勝利 日本シリーズ進出に王手
通算成績を3勝1敗とし、14年ぶりの日本シリーズ進出へ王手
BASEBALL KING
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ソフトバンクが日本シリーズ進出 工藤公康監督も内川聖一の胴上げに加わる
工藤公康監督は今季のキャプテンに指名した内川聖一の胴上げの輪に入った
デイリースポーツ
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工藤公康監督が内川聖一への胴上げに込めた想い「背負わせてしまった」
工藤公康監督は、自ら抜擢したキャプテン内川聖一の胴上げに加わった
フルカウント
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ソフトバンク ロッテを破り2年連続の日本シリーズ進出決める
アドバンテージを含めて4勝とし、2年連続16度目の日本シリーズ進出が決定
スポニチアネックス
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バレンティンが菅野智之に詰め寄り球場騒然 左肘に死球受ける
両腕を広げて菅野に対し何か注文をつけると、数歩マウンドへ詰め寄った
デイリースポーツ
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阿部慎之助が山田哲人に惑わされ野選 見失った2つのセオリー
ボールを持ち走者に距離を詰めることと、より先の塁にボールを投げること
スポニチアネックス
2015年10月15日
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巨人阿部慎之助、大当たりも勝利に結びつかず 拙守を反省「申し訳ない」
守備では、野選で2点目を献上したプレーに「申し訳ない」と拙守を反省
スポニチアネックス
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ヤクルトがCSシリーズ第2戦で勝利 バレンティンが復活の猛打賞で貢献
9月中旬に復帰したバレンティンが3安打2打点と猛打賞の活躍
フルカウント
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ロッテの大嶺祐が3回KO 「このシリーズで使うことはない」とコーチ
「このシリーズで（大嶺祐を）使うことはない」と語った投手コーチ
スポニチアネックス
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内川聖一のスパイクが破れる 足を踏んだのは誰かビデオで探すと笑う
ヒーローインタビューで、歓喜の輪の中で足を踏まれスパイクが壊れたと激白
デイリースポーツ