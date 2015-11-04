『北斗晶が乳がんで闘病』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「食っちゃいけないって言われたら食べたくなる」と生ものを食べているそう
デイリースポーツ
上沼恵美子は「胸をとっちゃう前の晩とかつらかったでしょ」と直球で質問
誰かに見られていると感じてしまい、「外に出られない時期があった」と北斗
プロデューサーの気持ちに応え、北斗ならではの「仁義」があったという
デイリー新潮
30日に生出演し、「本日元気に帰って参りました！」とあいさつした
スポニチアネックス
29日の「5時に夢中！」、30日の「あさチャン！」にゲスト出演する
東スポWEB
「もう元気です。明るくやってます」と笑顔で語った
スポーツ報知
帽子を被らずに授業参観に参加することを決意したと報告
アメーバニュース
真っ黒な服装にサングラスをかけ、ジェルで少し立ち上げたワイルドな雰囲気
元気そうに見えても、「調子の良いときと、悪いときの波がある」と話す
女性自身
今年の七夕の日は「嬉し涙を流しました」とタオルで顔を覆い号泣する北斗
「入院中はできる限り娘のそばにいてくれました」とコメント
NEWSポストセブン
副作用は脱毛だけではなく、強い吐き気や倦怠感などが断続的に続いたという
完治した後の人生を見据えた資格取得のための勉強だという
一夜明けた11日の朝、更新したブログで一睡も眠れなかったことを告白
昼には牛丼を、夜にはサムギョプサルやチゲ鍋などを食べたそう
抗がん剤の副作用で抜け始めた髪について、「潔く剃っちゃえ」と決意した
肩を組んで楽しそうな4人の家族の後ろ姿が描かれた絵が贈られたという
「シャバに出たぞ〜！！」のタイトルで佐々木健介とのツーショットを公開
入院中のベッドの上で撮影した写真をブログに掲載し、「大丈夫」とつづった