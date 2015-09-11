鬼怒川の堤防決壊
台風18号から変わった温帯低気圧の影響で記録的な大雨となり、茨城県内を流れる利根川水系の鬼怒川は、常総市の堤防が決壊して氾濫した。
2016年1月4日
2015年10月10日
2015年9月20日
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水没したハイブリッド車＆電気自動車に危険 深刻な感電事故も
HVやEVは高電圧のバッテリーを搭載しているため、むやみに触ってはいけない
J-CASTニュース
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鬼怒川の堤防決壊は「モグラ」のせい？ 住民の間で噂に
鬼怒川沿いのモグラのせいで、堤防がモロくなったと噂している
日刊SPA!
2015年9月18日
2015年9月17日
2015年9月15日
2015年9月14日
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「あさイチ」のインタビューで被災者が涙 配慮のなさに非難相次ぐ
常総市で「被災された方ですか？」などと取材し、途中で泣き出す人もいた
トピックニュース
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鬼怒川の堤防決壊めぐり蓮舫参議院議員のTwitterが炎上
民主党時代の事業仕分けが堤防の決壊を引き起こしたとの声はデマだと蓮舫氏
ガジェット通信
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大雨被害の中継 危険なシーンで煽る視聴率稼ぎの報道に呆れ
危険なシーンを映す報道は視聴率アップを狙っていたとしか思えないと関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年9月13日
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ダウンタウン松本人志がヘリコプターでの中継に苦言「飛ばしすぎ」
「ちょっと（報道関係の）ヘリ飛ばしすぎじゃない？」と苦言を呈した
トピックニュース
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鬼怒川氾濫の原因と一部で報道 太陽光発電の民間事業者が釈明
12日、茨城県内の民間事業者が自社のホームページで見解を明らかにした
スポーツ報知
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洪水で多くの人を救った自衛隊のヘリ「ブラックホーク」の実力
悪天候に極めて強いヘリで、雨が上がる前から出動していたとのこと
乗りものニュース
2015年9月12日
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鬼怒川の堤防決壊に専門家が訴え 事業仕分けによる予算削減のツケか
番組は鬼怒川の堤防決壊の続報を報じ、危険基準について議論を展開していた
トピックニュース
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鬼怒川の水害 気象庁や政府の対応における不備を専門家が指摘
栃木と同時に茨城にも特別警報を出さなかった気象庁の落ち度を専門家は指摘
東スポWEB
2015年9月11日
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鬼怒川の堤防決壊 自衛隊員が犬も一緒に救助したことを巡り議論に
ネットでは自衛隊員を称賛する声が相次いだが、ルール違反との指摘も浮上
J-CASTニュース
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鬼怒川の堤防決壊 濁流に耐えた「ヘーベルハウス」の戸建て住宅に驚き
ネット上で特定が進み、「ヘーベルハウス」の戸建て住宅だと判明
J-CASTニュース
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鬼怒川の堤防決壊 自衛隊の「神救出」に視聴者ら驚き
自衛隊は電柱につかまる男性より先に、付近の家屋にいた人を救出
東スポWEB
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ネットで広がる支援表明「せめてふるさと納税を常総市に」
ネットでは、ふるさと納税という形での支援を検討する声があがった
Jタウンネット
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NHKの災害報道で心に残る呼びかけ「決して諦めないでください」
「決して諦めないでください」「助けを求め続けてください」と呼びかけた
Pouch