鬼怒川の堤防決壊

台風18号から変わった温帯低気圧の影響で記録的な大雨となり、茨城県内を流れる利根川水系の鬼怒川は、常総市の堤防が決壊して氾濫した。

2016年1月4日

2015年10月10日

2015年9月20日

2015年9月18日

2015年9月17日

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