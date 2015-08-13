『火花（小説）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
タレント業も忙しく、普通の作家よりも時間がかかると出版関係者
東スポWEB
舞台版キャストには、観月ありさやNON STYLEの石田明など
オリコンニュース
送る相手が全然おらず、子どもの頃からファンだった森口博子に送ったという
トピックニュース
又吉のラブコールが実現し、「鈴木先生」の武富健治氏が担当
「又吉さんの本は全部読んでいて、エッセーも全部読んでいる」という
林遣都が主演する「火花」の視聴者の半数は海外ユーザーであることを報告
ガジェット通信
売れない芸人には「禁断の映像」で、観たら芸人を「やめてしまう」と説明
初版の発行部数は2万部となり、台湾で発売される翻訳小説では異例の多さ
Record China
大賞には、宮下奈都氏の「羊と鋼の森」が選ばれた
第2作について聞かれた又吉は「今、そろそろ書き始めて」と返答した
マイナビニュース
ピースの又吉直樹のサインが入った「火花」を母親に贈ったと回想
ドラマは地上波テレビではなくネット配信で、映画は板尾創路が監督を務める
「僕はほんとにもう二度と小説は書けないんじゃいかなと」と心境を告白
デイリースポーツ
総合1位は、又吉直樹の「火花」で発行部数は約240万部に達した
読売新聞オンライン
スポーツ関連からは五郎丸歩のキック前の「五郎丸ポーズ」などがノミネート
スポニチアネックス
1位は「北陸新幹線」で、9月までの半年間で乗車した人数は約482万人だった
モデルプレス
スパークスの徳永役に林遣都、あほんだらの神谷役は波岡一喜となった
動画配信サービス「Netflix」にて、2016年に配信される予定
17日付けオリコン週間本ランキングのBOOK部門では、4週連続で1位をキープ
ナリナリドットコム