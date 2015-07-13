任天堂の岩田社長死去
任天堂の岩田聡社長が2015年7月11日、胆管腫瘍のため死去した。55歳だった。
2015年9月23日
2015年7月15日
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任天堂の岩田聡社長 Wiiで提示した「人と遊ぶ楽しさ」
Wiiは、人と遊ぶことの楽しさをTVゲームの中に再び落としこんだと筆者
ギズモード・ジャパン
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任天堂の岩田社長が死去 株価反発は新生任天堂への期待の表れか
13日の任天堂の株価は前営業日比290円高の1万9805円と、4営業日ぶりに反発
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月14日
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岩田聡社長の逝去発表日に任天堂本社に虹がかかる ファンに反響
社屋の「nintendo」のロゴから、空へ向けて虹が出ているように見えるという
Jタウンネット
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任天堂の岩田聡社長が死去 アメリカのネットで悲しみの声「言葉が出ない」
「言葉が出ない…。彼は何百万人ものプレーヤーたちに笑顔を与えてくれた」
Record China
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任天堂の岩田聡社長が死去 今後は誰が舵取りをするのか
「岩田さんに代わる経営判断をできる人は見当たりません」とした
NEWSポストセブン
2015年7月13日
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任天堂の岩田聡社長が死去 中国ネットでは「泣きたくなる」などの声も
中国ネットでは「これは泣きたくなるよ」など早すぎる死を悼む声があがった
Record China
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岩田聡社長の訃報にPlayStation公式Twitterが異例のコメント
PlayStationの公式Twitterアカウントは「今までありがとう」とツイート
おたくま経済新聞
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任天堂社長の岩田聡さん死去 赤木智弘氏がはちま起稿などを非難
これまで任天堂を攻撃してきたサイトが岩田氏の逝去を報じることを批判した
トピックニュース
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任天堂の岩田聡社長が逝去 元部下の桜井政博さん「最高のリーダー」
「前の会社からの上司。努力家で、人徳者だった」と元部下の桜井政博さん
J-CASTニュース
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任天堂の岩田聡社長が胆管腫瘍のため逝去 55歳
胆管腫瘍のため逝去したと公表されている
BUZZAP！