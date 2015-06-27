岡崎慎司のレスター移籍
『岡崎慎司のレスター移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年8月3日
2015年7月25日
-
岡崎慎司に英紙が言及 活躍に太鼓判も「必要以上の金額払った」
約15億円と言われる移籍金について「必要以上の金額を支払った」と指摘
スポニチアネックス
-
岡崎慎司がレスター入団会見 「どうなるのか、ワクワクしている」
プレミアリーグについて「質が高い」「やった人にしか分からない」と岡崎
スポニチアネックス
2015年7月24日
2015年7月23日
2015年7月21日
2015年7月14日
-
岡崎慎司のムキムキの脚がTwitterで注目浴びる 「超人だ」の声も
鍛えぬかれた脚が驚かれており「超人だ」と期待を寄せてられている
Sports Watch
-
岡崎慎司が所属するレスター新監督にラニエリ氏 「修理屋」の異名
インテルなどのビッグクラブを渡り歩き、14年7月にギリシャ代表監督に就任
SOCCER KING
2015年7月8日
2015年7月7日
2015年6月29日
-
岡崎慎司はレスターにすぐ馴染める？ コーチ「ファンは彼を好きになる」
「ファンはきっと彼を好きになる」と、コーチも太鼓判を押している
SOCCER KING
-
岡崎慎司のレスター移籍 一番喜んでいるのはハリルホジッチ監督か
移籍を一番喜んでいるのは、ハリルホジッチ監督かもしれないと前園氏
ZONO'S EYE