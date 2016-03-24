ロシアW杯アジア2次予選
『ロシアW杯アジア2次予選』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年8月26日
2016年3月30日
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本田圭佑がハリルホジッチ監督の言動に感服「部下に尊敬される上司」
同監督は岡崎慎司の偉業を称賛し、29日のシリア戦ではキャプテンを託した
ゲキサカ
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酒井高徳、本田圭佑との連携に手応え「すごくやりやすかった」
本田圭佑との連携について「すごくやりやすかった」とコメント
livedoorスポーツ
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西川周作が川口能活超えの新記録も「自分はもうラストチャンス」
出場した6試合連続の無失点で、川口能活が持っていた記録を塗り替えた
livedoorスポーツ
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長友佑都が守備面で反省「最終予選はこの戦い方だと失点する」
長友佑都は守備に関して、「最終予選はこの戦い方だと失点する」と反省
スポニチアネックス
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ハリルホジッチ監督が審判に不信感？「笛にイライラしすぎた」
「今日は審判の笛にイライラしすぎた」とハリルホジッチ監督
デイリースポーツ
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ハリルホジッチ監督の岡崎慎司へのリスペクト 本田圭佑が語る
ハリルホジッチ監督からは岡崎への決定的なリスペクトを感じると本田
サッカーダイジェストWeb
2016年3月29日
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W杯アジア2次予選 シリアGKのアルメハが驚きのパントパンチ
前半10分、シリアGKのアルメハはボールをバレーボールのようにパンチング
デイリースポーツ
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長谷部誠、「嫌われ役」買って出る「これからは厳しく言っていく」
試合前のゲーム禁止などを含め、「これからは厳しく言っていく」と主張
スポーツ報知
2016年3月27日
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日本代表 シリア戦で勝っても最悪の場合は「死の組」入り
FIFAランクを決める仕組みにより、シリアに勝っても序列が下がることがある
スポーツ報知
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槙野智章が本田圭佑にダメ出し ハリルジャパンのベンチ組のルール破る
得点が決まった際は、サブ全員で前に出て喜ぶというルール
スポニチアネックス
2016年3月25日
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ハリルJ、アフガニスタンに大勝 清武弘嗣が香川真司に叩きつけた挑戦状
清武弘嗣はトップ下争いで、香川真司に強烈な挑戦状を叩きつけたと筆者
デイリースポーツ
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長谷部誠が見せつけたキャプテンとしての能力 「円陣」で意思統一
キャプテン長谷部誠は前半、わずかな時間でチームに声を掛け円陣を組んだ
ゲキサカ
2016年3月24日
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清武弘嗣が勝利に貢献！ 3年4カ月ぶりの代表弾に「自信になった」
清武弘嗣は、3年4カ月ぶりとなる国際Aマッチでのゴールを決めた
デイリースポーツ
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ハリル監督 W杯2次予選突破で満足気「サポーターも喜んでくれたと」
「サポーターの皆さんも喜んでくれたことと思う」とハリルホジッチ監督
スポニチアネックス
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5ゴールで圧勝、ハリルジャパンがW杯2次予選突破に王手
通算6勝1分けで勝ち点を19に伸ばし、7戦無失点のままE組首位をキープした
スポニチアネックス
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W杯アジア2次予選アフガン戦 岡崎慎司のゴールで先制
43分、岡崎慎司が相手の股を抜いて左足のフィニッシュし、先制点を決めた
サッカーダイジェストWeb
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本田圭佑の左足が最後の切り札か 人気低迷のハリルジャパン
「やっぱり本田選手に活躍してもらうしかない」と民放キー局関係者
東スポWEB
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セルジオ越後氏、日本代表に警告「なでしこの失敗を繰り返しかねない」
世代交代を考えないと、なでしこジャパンの失敗を繰り返しかねないと指摘
週プレNEWS