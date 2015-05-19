DAIGOの24時間マラソン挑戦

DAIGOが「24時間テレビ38 愛は地球を救う」のチャリティマラソンランナーに決定。5月26日の「幸せ！ボンビーガールSP」で最終決断の瞬間が生放送された。

2015年8月27日

2015年8月25日

2015年8月23日

2015年8月22日

2015年8月18日

2015年8月15日

2015年7月7日

2015年6月10日

2015年5月27日

2015年5月26日

2015年5月24日

2015年5月22日

2015年5月20日

2015年5月19日