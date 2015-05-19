DAIGOの24時間マラソン挑戦
DAIGOが「24時間テレビ38 愛は地球を救う」のチャリティマラソンランナーに決定。5月26日の「幸せ！ボンビーガールSP」で最終決断の瞬間が生放送された。
2015年8月27日
2015年8月25日
2015年8月23日
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DAIGOが100キロ完走もヘアスタイルが乱れなかったワケ「バキバキに…」
ヘアスタイルの乱れがなかったことに「こだわりがあって」とコメント
スポニチアネックス
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DAIGO マラソン完走後のツイートがわずか15分で4万回拡散される
ゴール後には「本当にありがとうございました！」とツイート
スポニチアネックス
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DAIGOが100キロマラソンを号泣しながら完走「HM、走りました！」
番組放送時間内に号泣しながら完走し「HM、走りました！」とDAI語を披露
オリコンニュース
2015年8月22日
2015年8月18日
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DAIGOが「24時間テレビ」でマラソンに挑戦 北川景子は登場するのか
22日に誕生日を迎える北川景子がサプライズ登場するのかと憶測が飛んでいる
Techinsight
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DAIGOの24時間テレビマラソンに暗雲 練習不足や体力のなさが露呈か
ライブツアーと番組の収録で忙しく、時間が思うように取れないという
東スポWEB
2015年8月15日
2015年7月7日
2015年6月10日
2015年5月27日
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加藤浩次 DAIGOの24時間マラソン参加に言及「断れと思ってた」
DAIGOは悩んだのだろうと気遣った上で、どこかで断れと思っていたと加藤
トピックニュース
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DAIGOが北川景子の誕生日に出走「僕の中では偶然重なった」
「言いたいことは分かります。僕の中では偶然重なった」とDAIGO
デイリースポーツ
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上島竜兵がDAIGOの補欠だった？マラソンランナー姿で番組に登場
「お前、走らないって聞いたから来たんだよ」とDAIGOを指さした上島竜兵
マイナビニュース
2015年5月26日
2015年5月24日
2015年5月22日
2015年5月20日
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DAIGOに加藤浩次が同情「これ酷だよね。やりませんって言いづらい」
「スッキリ！！」で加藤浩次は、生放送で言われて断りづらいと同情した
J-CASTニュース
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「幸せ！ボンビーガール」が番組最高の16.3％を記録
DAIGOが「24時間テレビ」のマラソンランナーに指名され、注目を集めた
スポニチアネックス