2015年夏ドラマ
『2015年夏ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月21日
2015年9月16日
2015年9月15日
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一部生放送で注目集めた「恋仲」最終回 視聴率は11.5%
一部生放送の最終回では、指原莉乃がサプライズで生出演し話題に
スポーツ報知
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「エイジハラスメント」の打ち上げ 座を沸かした小泉孝太郎の挨拶
小泉孝太郎は「『路チュー』には気をつけます」と挨拶し座を沸かせたという
週刊女性PRIME
2015年9月14日
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「デスノート」最終回 窪田正孝の怪演ぶりに絶賛が相次ぐ
ラストシーンにおける窪田正孝の怪演ぶりに、ネットでは絶賛の声が相次いだ
クランクイン！
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「デスノート」最終回の平均視聴率は14.1％ 第1話に次ぐ数値
中盤から数字を上げ、第1話の16.9％に次ぐ好視聴率でフィニッシュ
スポニチアネックス
2015年9月11日
2015年9月10日
2015年9月7日
2015年9月2日
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「HEAT」最終回の視聴率は3.9％ 高視聴率だった女子バレーボールが影響
前時間帯に放送していた女子バレーボールは、16.4％と高視聴率を記録
東スポWEB
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ドラマ「刑事7人」 ステレオタイプな登場人物たちの残念さ
すぐに怒鳴る熱血漢、空気が読めない帰国子女、引きこもりの分析屋など
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年8月29日
2015年8月24日
2015年8月23日
2015年8月19日
2015年8月18日
2015年8月17日
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「恋仲」で福士蒼汰と本田翼のキスシーン ネットで話題に
互いに7年越しの恋心を伝え合った後、福士演じる葵があかり（本田）にキス
モデルプレス
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戸田恵梨香に堤真一がチクリ「機嫌悪くなると現場進まない」
敵に回すと一番やっかいな出演者を問われ、堤は戸田を挙げた
スポーツ報知