クローズアップ現代のやらせ疑惑
NHKの報道番組「クローズアップ現代」に、やらせ疑惑が浮上している。
2016年4月19日
2015年11月10日
2015年6月24日
2015年5月15日
2015年5月8日
2015年5月3日
2015年4月30日
2015年4月28日
2015年4月22日
2015年4月21日
2015年4月19日
2015年4月18日
2015年4月17日
2015年4月16日
2015年4月11日
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クローズアップ現代の疑惑 担当のNHK記者は過去に同僚女性とトラブルも
担当記者は過去に同僚女性とトラブルを起こし、異動になったと報じられた
日刊ゲンダイDIGITAL
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NHKのヤラセ疑惑で番組製作の「カラクリ」が露呈？ 業界内に衝撃
番組政策のカラクリが明かされたことが、民放局にとって衝撃的だったという
東スポWEB
2015年4月9日
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NHK「クローズアップ現代」のヤラセ疑惑 ブローカーであるか裏付けせず
ブローカーであるかの裏付けは不十分で男性の発言だけで判断したとみられる
J-CASTニュース
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クローズアップ現代の疑惑にNHKが中間報告 記者と男性の主張に食い違い
NHKは9日、公式HPに中間報告の文書を掲載
デイリースポーツ