クローズアップ現代のやらせ疑惑

NHKの報道番組「クローズアップ現代」に、やらせ疑惑が浮上している。

2016年4月19日

2015年11月10日

2015年6月24日

2015年5月15日

2015年5月8日

2015年5月3日

2015年4月30日

2015年4月28日

2015年4月22日

2015年4月21日

2015年4月19日

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2015年4月3日