堂本光一主演の舞台で事故
『堂本光一主演の舞台で事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年9月11日
2015年3月22日
2015年3月21日
2015年3月20日
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堂本光一がSHOCK再開公演で謝罪 「絶対にあってはならない事故」
神妙な面持ちで舞台に立った光一は「絶対あってはならない事故」とコメント
デイリースポーツ
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堂本光一「Endless SHOCK」の事故 ジャニーズJr. 岸孝良も負傷していた
負傷者の中に、ジャニーズJr.の岸孝良が含まれていたことが判明
デイリースポーツ
2015年3月19日
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堂本光一主演舞台で事故 帝国劇場を運営する東宝が謝罪
劇場を運営する東宝は「お客様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪した
モデルプレス
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堂本光一主演の舞台で事故 2人が骨折の大怪我、他4人も軽傷
LEDパネルの下敷きになった6人のうち、2人が骨折の大怪我を負った
東スポWEB
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堂本光一主演舞台「Endless SHOCK」で事故 当時の状況を観劇者が語る
観劇者によると特に悲鳴が上がることもなく「演出の一部」かと思ったという
デイリースポーツ
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堂本光一主演の舞台で事故 観客が生々しい証言「演出の一部かと」
観劇者によると特に悲鳴が上がることもなく「演出の一部」かと思ったという
デイリースポーツ
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堂本光一が主演のミュージカルを上演している帝国劇場で事故
重さ800キロのLEDパネルが倒れたとみられている
スポニチアネックス