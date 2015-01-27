アギーレ監督の八百長疑惑
日本代表のハビエル・アギーレ監督が、スペイン1部レアル・サラゴサ（現2部）を指揮していた際に八百長にかかわった疑いがもたれている。
2018年8月4日
2017年9月14日
2015年5月5日
2015年3月29日
2015年3月28日
2015年2月26日
2015年2月24日
2015年2月21日
2015年2月18日
2015年2月12日
2015年2月9日
2015年2月4日
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アギーレ元監督の八百長問題 盟友らも検察に全面協力
問題発覚後、旧知の監督らに無実を訴えたが、盟友らは味方につかず
東スポWEB
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アギーレ氏の八百長問題 25日から事情聴取とスペイン紙報道
スペイン紙は2日、25日から裁判所による事情聴取が始まると伝えた
スポニチアネックス
2015年2月3日
2015年1月31日
2015年1月30日
2015年1月28日
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アギーレ監督の八百長疑惑に絡むアンケート「支持しない」が過半数
不支持が54％に上り、理由では八百長疑惑、アジアカップ敗退が計31％に
東スポWEB
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アギーレ監督の采配が好評 長谷部誠「手腕に疑いの余地は全くない」
長谷部は「監督としての手腕に疑いの余地は全くない」と語る
スポニチアネックス