『金城龍彦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プロ野球界の「二世」プレーヤーの活躍は難しいとされてきた、とライター
日刊SPA!
Bは大引啓次、Cは成瀬善久、相川亮二、金城龍彦、小谷野栄一となった
フルカウント
スイッチヒッターとして2000年には打率・346で首位打者と新人王を獲得
デイリースポーツ
離脱者が出る度に現れる救世主的な存在が強さを支えていると筆者は指摘
BASEBALL KING
金城の選手続行を後押しした中畑監督は「あの恩返しはいらないよ」と苦笑い
スポニチアネックス
モスコーソの4球目、変化球が高めに浮いたところを逃さず強振して右翼席へ
ファンからチームの特徴が紹介されるも、内容はネガティブなものばかり
Sports Watch
阿部慎之助より年上の相川亮二、金城龍彦の38歳コンビをFAで獲得
NEWSポストセブン
16年間の声援への感謝と、きちんと挨拶せず退団することを謝罪している
「いろんなポジションを守れる。キャッチャーできれば最高」と評価した
「球団と僕の考えにすれ違いが生じて、溝が最後まで埋まらなかった」と告白
東スポWEB
今後については「野球しかできない男ですから」と続けていく意思を述べた